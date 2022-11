Talavera: un ‘Bravo’ en el Mundial

Como era de esperarse, Alfredo Talavera, portero de los Bravos del FC Juárez, oficialmente forma parte de la Selección Mexicana que disputará el Mundial Qatar 2022 a partir del próximo martes 22 de noviembre.

Este lunes, el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino dio a conocer la lista de 26 seleccionados que solicita la FIFA y Talavera es uno de los tres porteros que tendrá a su disposición. Los otros dos son Guillermo Ochoa y Rodolfo Cota, como fueron dados a conocer el pasado 26 de octubre en la lista preliminar de 31 elementos.

“¡Mi Tala se va a Qatar! Toda la frontera está muy orgullosa de ti, sabemos que defenderás nuestros colores con entrega y Bravura”, fue el mensaje que los Bravos dirigieron a través de sus redes sociales a su portero titular.

‘Tala’ nació el 18 de septiembre de 1982 en La Barca, Jalisco, y con 40 años es el jugador de más edad en el Tri mundialista. Ésta será para él su tercera Copa del Mundo, aunque en Brasil 2014 y Rusia 2018 no pudo ver acción en un solo juego debido a que el titular fue Memo Ochoa. Son precisamente los porteros los que contribuyen a que México cuente con el segundo promedio de edad más alto en Qatar. Ochoa tiene 37 años y Rodolfo Cota 33.

Por lo que se ha visto en los partidos eliminatorios y en algunos amistosos, todo indica que Talavera será el segundo portero de la Selección Nacional, una vez más detrás de Ochoa, mientras que Cota, de los Panzas Verdes de León, sería la tercera opción.

“Siempre lo he mencionado, estoy contento y preparado, ya he tenido la oportunidad de ir a dos Mundiales pero esto no queda aquí, quiero ir a mi tercero y tener minutos”, declaraba Talavera en septiembre de este año durante una de las concentraciones con el Tri. “Si llego a ir voy a hacer lo mejor, si me toca jugar también y si no, como siempre lo he mencionado, lo más importante es México y hay que apoyar a quien esté jugando”.

La semana pasada, México se midió a Irak en juego de preparación y ‘Tala’ estuvo los 90 minutos bajo el arco, en lo que fue para él una práctica de toques de balón, pues en ningún momento fue exigido en la victoria del Tri por marcador de 4-0.

Mañana los pupilos de ‘Tata’ Martino enfrentan a Suecia en su último partido de preparación antes de debutar en Qatar, y es muy probable que el entrenador argentino ya utilice al cuadro que será titular contra Polonia el próximo martes 22 de noviembre.

Conózcalo

Nombre: Alfredo Talavera Díaz

Fecha de nac.: 18 de septiembre de 1982

Lugar de nac.: La Barca, Jalisco

Edad: 40 años

Estatura: 1.86 m

Peso: 85.1 kg

Equipo: FC Juárez