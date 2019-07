Tamara traza su meta entre Lima y Tokio

Chihuahua.- La pentatleta chihuahuense Tamara Vega Arroyos quiere alcanzar el metal dorado en Lima 2019, para completar su colección de preseas de Juegos Panamericanos, en los que acumula una medalla de plata en Toronto 2015 y una insignia de bronce en Guadalajara 2011.

“Quiero ganar el oro, por supuesto, sobre todo porque en Lima ya hay pase olímpico, entonces todas vamos por ese boleto a Tokio, en Lima se darán tres pases olímpicos, pero sólo uno por país, así que, si quedamos dos o más mexicanas en podio, sólo tendrá su lugar la que quede mejor ubicada”, detalló la atleta de 26 años de edad. “Estoy súper emocionada, son mis terceros Juegos Panamericanos, siempre la emoción de ir por el uniforme, hacer los preparativos, afinar los últimos detalles me emociona mucho. Estoy feliz, el nivel que traemos las mexicanas es buenísimo y creo que las competencias estarán muy cerradas”, destacó Tamara, quien afirmó que además de las mexicanas, las rivales fuertes de la competencia serán Estados Unidos y Cuba.

“En lo personal me siento muy bien, sufrí algunos cambios en mi preparación, cambios de entrenador, pero creo que todo eso será algo muy bueno para mí, me siento madura, con gran experiencia y quiero aprovechar todo esto en Juegos Panamericanos y en todo el proceso a Tokio 2020”, aseguró la pentatleta que se prepara en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Para la primera campeona mundial juvenil de la disciplina, su fortaleza mental será un punto a su favor.

“Me siento bien preparada, creo que mentalmente es donde estoy mejor, es mi mayor herramienta y voy a aprovecharla al máximo. Por supuesto voy a seguir con la preparación física, siempre hay cosas que pulir técnicamente, detalles que mejorar y eso es algo que hacemos días con día”, resaltó la también medallista de oro en Copa del Mundo, en relevos mixtos.

“En mis primeros Panamericanos tenía muy poca experiencia, era muy joven, tenía 18 años y había muchas cosas que no sabía utilizar a mi favor, todavía me falta mucho por aprender, pero ya se utilizar las adversidades a mi favor y usar debilidades como herramientas, he aprendido mucho, me siento muy preparada y pienso que este ciclo es como mi maestría deportiva. Mi meta es Tokio 2020, es mi mayor sueño llegar a Tokio y llegar súper bien”, compartió la medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Para Tamara, quien inició en la disciplina a los 14 años de edad, luego de ser nadadora, el pentatlón se volvió un estilo de vida.