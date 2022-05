Tamara Vega: campeona del mundo

Chihuahua, Chih.- La pentatleta chihuahuense, junto al también seleccionado nacional Emiliano Hernández, se alzó con el título y la medalla de oro en los Relevos Mixtos para México ayer en el cierre de la tercera fecha del serial de Copas del Mundo de la UIPM en Albena, Bulgaria.

Fue una contundente demostración de esta pareja azteca, que logra la cima con la primera posición general con una puntuación final de 1339, superando a la dupla surcoreana de Kim Soengjin y Kim Sehee, que terminaron con 1317 unidades en el segundo puesto y a los turcos Unal Bugra y Ozyuksel Ilke con 1310 puntos en la tercera posición.

El cuarto y quinto sitio fueron para Alemania y Gran Bretaña, respectivamente.

Un día antes, la chihuahuense de 29 años en la competencia individual femenil había finalizado dentro del top ten en un reflejo de su gran trabajo para sacar este resultado, el mejor en lo que va del año para Tamara, al haber llegado a su primera final después de dos intentos fallidos y quedar eliminada en la ronda de semifinales tanto en El Cairo, Egipto, como en Budapest, Hungría, en este 2022.

La puntuación final de Tamara en este nuevo formato de competencia rumbo a París 2024 de esta disciplina fue de 1351 unidades, sumatoria en sus cinco pruebas realizadas de natación, esgrima, equitación y la combinada tiro carrera.

Además, la chihuahuense terminó siendo la mejor de las cuatro mexicanas presentes en esta parada europea.

En sus redes sociales la atleta chihuahuense escribió: “Sabemos que podemos llegar aún más arriba. Hemos logrado esto utilizando todas las herramientas que hemos encontrado en el camino sin poder estar en un centro de entrenamiento de alto rendimiento, con un recorte durísimo de becas, con mis entrenadores que me han entrenado por puro amor al arte sin recibir un centavo por su trabajo durante más de dos años y logramos un lugar que no me deja satisfecha pero me lanza a las mejores del mundo".

Agregó: “Regreso a México con ganas de trabajar y de mejorar esos factores externos que no están en mis manos.

Espero este resultado nos de un empujón para que el sistema nos empiece a sonreír y lo digo de forma justa no pedimos presupuestos millonarios (literal) para ‘campamentos’ o becas desbordantes e irrelevantes como en este medio sabemos algunos deportistas hacen simplemente lo que es” (sic).

Y concluyó diciendo: “Gracias por su buena vibra y por su hermoso apoyo.

Sobre todo gracias a mis hermosos entrenadores a los que yo llamó los cuatro fantásticos” (sic).

El camino de Tamara…

Al Top Ten Individual:

Ronda Clasificatoria

Lugar 17 de 49 con 1044 puntos

Ronda Semifinales

Lugar 5 de 36 con 1065 puntos

Gran Final

Lugar 10 de 18 con 1351 puntos

Al Oro Relevos Mixtos: Lugar 1 con 1339 puntos

De cerca:

Nombre: Tamara Vega Arroyos

Edad: 29 años

Fecha de nac.: 15 de marzo 1993

Lugar de nac.: El Paso, Tx.

Residencia: Chihuahua, Chih.

Peso: 54 kg

Estatura: 1.56 m

Disciplina: Pentatlón Moderno

Experiencia: +15 años

Juegos Olímpicos: 2

Londres 2012 (lugar 36)

Río 2016 (lugar 11)