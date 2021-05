Tamara Vega no pierde la esperanza

Chihuahua, Chih.- Sin perder la esperanza y con el ánimo de recuperar la confianza, salió motivada rumbo a Szekestehevar, Hungría, la chihuahuense Tamara Vega donde este jueves 13 de mayo, compite en la Final de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno.

Ubicada en el lugar 25 del ranking, Tamara tendrá con está importante competencia donde estarán presentes las 36 mejores pentatletas del mundo, la penúltima oportunidad de seguir sumando puntos para el ranking olímpico, mismo que la lleve a sus terceros Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, éste próximo verano.

“La esperanza es lo último que muere, y aunque haya incertidumbre, he venido trabajando como no lo había hecho en muchos años y eso, me ha mantenido fuerte y renovada”.

Vega Arroyos quien estuvo concentrada estas últimas tres semanas en el CNAR está peleando la segunda plaza olímpica directa para México con la mexiquense Mayan Oliver quien está posesionada en el escalafón 12 del ranking recordando que Mariana Arceo tras su medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú aseguró el primer boleto a Tokio para nuestro país.

De hecho, las tres atletas hicieron el viaje a Europa y serán las seleccionadas nacionales en esta trascendental final de las series de copas del mundo de la Union Internacional de Pentatlón Moderno.

Con el antecedente de no haber conseguido resultados favorables en sus anteriores competencias en el viejo continente incluyendo ahi mismo en Hungría pero en Budapest y dos ocasiones en Sofía, Bulgaria.

La campeona mundial juvenil en Estambul en el 2011 y medallista de oro en los pasados Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, se ha preparado de gran forma para estar lista para cumplir sus objetivos, motivada por haber alcanzado el primer lugar del ranking del país.