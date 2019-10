'Tata' Martino fue descartado por Estados Unidos por no hablar inglés

Gerardo Martino pudo haber sido entrenador de Estados Unidos, pero un pequeño gran detalle lo alejó del banquillo del vecino país.

Según informó la revista ‘Sports Illustrated’, el director técnico argentino no fue entrevistado por el aquel entonces gerente general de U.S. Soccer, Earnie Stewart, debido a que no hablaba inglés, con todo y su experiencia llevando al Atlanta United a conseguir el campeonato en la MLS.

"No entrevistó a Tata Martino, quien estaba interesado pero fue descalificado por la absurda razón de no hablar suficiente inglés", señaló este medio.

También reveló que Julen Lopetegui también fue rechazado, luego de que el español supuestamente contactara al organismo de futbol norteamericano para mostrar su interés por convertirse en su director técnico.





Fuente: www.elimparcial.com