'Tecatito' Corona se pierde el Mundial de Qatar

Ciudad de México.- La Selección Mexicana informó que Jesús Manuel Corona no podrá ser considerado para la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que no alcanzó a recuperarse de la lesión que atraviesa.

"La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino, Director Técnico de la SNM y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022", informó el Tri en un comunicado.

El volante del Sevilla sufrió una fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo por la cual tuvo que ser operado y se esperaba que pudiera estar con el Tri aunque fuera para el segundo o tercer compromiso mundialista.

De hecho, la Selección Mexicana quiso que el "Tecatito" realizara su rehabilitación desde hace unas semanas en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol pero el Sevilla se negó.

Tanto el técnico Gerardo Martino como el director de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales, confiaban en que el club español cediera a Corona para la concentración que el Tri realiza en Girona, España, previo al viaje a Doha, Qatar, lo cual evidentemente no ocurrió.

"El equipo de Selecciones Nacionales seguirá al pendiente de su evolución, en espera de que Jesús tenga un exitoso y pronto regreso a las canchas", agregó Selecciones Nacionales.

En su momento, el timonel del Sevilla, Jorge Sampaoli, manifestó que el "Tecatito" no estaría listo para la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, que inicia el domingo 20 de noviembre.

"Su evolución es buena tras una lesión grave, pero no sé si se pueden adelantar (los plazos). Sé que a él le gustaría estar en el Mundial, y a nosotros también, pero sinceramente no le puedo ayudar; si pudiera, lo haría, pero esa posibilidad no está en mi mano", apuntó Sampaoli a finales de octubre.

La baja definitiva de Corona abre la puerta a la lista final a jugadores como Diego Lainez, Uriel Antuna y Alexis Vega.