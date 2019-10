Tendrá el Tricolor enemigo en casa

México vs. México.

No es Panamá el mayor enemigo en el Estadio Azteca, en Nations League. Es la afición mexicana la que tiene en jaque al Tricolor.

La FIFA comienza hoy la estricta vigilancia sobre el Tricolor y el futbol mexicano, obligado a erradicar el grito de "puto", considerado discriminatorio.

México goleó a la FIFA en las 14 sanciones anteriores. No pagó una sola multa. Apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) y salió bien librado.

Pero el organismo rector del futbol mundial no volverá a perder.

El pasado 15 de julio publicó el Código Disciplinario, cuyo artículo 13 toca el tema de la Discriminación y las Sanciones, inexistente en ediciones anteriores. Papelito habla. Ya no hay oportunidad de defensa.

De persistir la conducta de la afición, la Selección Mexicana será vetada para el próximo juego contra Bermudas. En caso de que la expresión no se erradique, entonces el Tricolor se expone a quedar descalificado de las competencias, incluida la Eliminatoria Mundialista.

Hasta ahora han fracasado las diversas campañas para erradicar el grito.

La esperanza radica en que ante advertencia de riesgo mayor, el mexicano ha respondido.

En la Copa Confederaciones 2017, la Selección Mexicana fue amonestada y corrió el riesgo de ser suspendida del torneo tras la aparición del grito en el debut contra Portugal, pero al siguiente partido el grueso de los fans mostró una conducta ejemplar e incluso denunciaron a aquellos que lanzaron el clásico "puuutooo" durante los despejes del portero rival.

Hoy el examen es más difícil; habrá que ver si los evaluados aprueban.

La ruta para el castigo

En caso de que la gente grite "eeehhh... puuuto" hoy en el Estadio Azteca, éste es el protocolo que se seguirá.

1. Aviso en el sonido local. En todos los casos se retirará del estadio a los infractores.

2. El árbitro tiene la facultad de suspender 5 minutos el partido. Los jugadores permanecerán en la cancha.

3. Al tercer incidente, el silbante debe suspender el partido durante un tiempo razonable, en el cual los futbolistas se irán a vestidores.

4. Próximo partido de local a puerta cerrada. En este caso, México sería sancionado para el juego del 19 noviembre frente a Bermudas.

*Durante el juego se enviarán mensajes a través del sonido local, en pantallas del estadio y en redes sociales con el llamado a evitar cualquier manifestación ofensiva o discriminatoria.

La FIFA impondrá severas medidas a aquellas Federaciones que no erradiquen expresiones discriminatorias de sus seguidores. La FMF es reincidente, dadas sus 14 sanciones previas.

> Multa.

> Deducción de puntos.

> Disputa de uno o más partidos a puerta cerrada.

> Prohibición de jugar en un estadio determinado.

> Exclusión de una competición.