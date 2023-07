¿Tendría caso para Red Bull desprenderse de Checo?

Hay dos realidades alrededor de Sergio Pérez en este momento: tiene que recuperarse de los malos sábados de clasificación y su futuro en Red Bull no está en duda.

Red Bull sacudió el paddock al despedir a Nyck de Vries y darle su asiento en AlphaTauri a Daniel Ricciardo, quien está de regreso en la Fórmula 1 tras perder su lugar en McLaren a finales de la temporada 2022.

Este movimiento activó las alarmas sobre el futuro de Checo Pérez en Milton Keynes entre quienes rumorean que la llegada de Ricciardo al equipo filial de Red Bull implicaría una futura salida del mexicano.

Tanto Checo, como Christian Horner y Helmut Marko, jefe de equipo y asesor de Red Bull, respectivamente, han asegurado públicamente que hay total respaldo para el piloto jalisciense y que su continuidad está más que asegurada.

Checo Pérez se mantiene como sublíder del Mundial, pero los rumores sobre si es el indicado para ser el segundo piloto en Red Bull han echado raíz en que en los últimos cinco Grandes Premios no ha pasado a la Q3, aunque en las últimas cuatro carrera ha remontado para sumar puntos dentro de los Top 6, incluido un podio de tercer lugar en Austria.

"Checo (Pérez) es segundo en el campeonato, así que no tendría sentido querer deshacerse de él ahora. Además, su carrera fue buena en Silverstone, pero necesita mejorar en clasificación", comentó Helmut Marko al diario neerlandés "De Telegraaf".

Juan Pablo Montoya, piloto colombiano ex Fórmula 1, también consideró como un error si Red Bull decidiera cambiar a Checo Pérez antes de que termine el contrato del mexicano con la escudería de Milton Keynes.

"No hay razón para poner a otro piloto en lugar de Checo Pérez. No hay razón para arriesgarse con algo que pueda perturbar la relación. Tener a Checo como compañero de equipo da un ambiente muy agradable porque Max no está bajo ningún tipo de presión", indicó Montoya a "Vegas Insider".

"A veces Checo puede aportar su mejor juego y despertar a Max y hacerle decir 'oh, realmente necesito dejar de jugar'. De momento funciona bien".

Con el sexto lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña, Sergio Pérez se mantiene en la segunda posición del campeonato 2023 de la Fórmula 1 con 156 puntos.