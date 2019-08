Tengo deseos de tumbar a Joshua de nuevo: Andy Ruiz

México.- El púgil mexicano estadounidense Andy Ruiz, campeón mundial de peso pesado en tres diferentes organizaciones, declaró este jueves que está convencido de vencer al británico Anthony Joshua el próximo 7 de diciembre, mejor si es por la vía rápida.





"Tengo deseos de tumbarlo de nuevo", dijo a Efe Ruiz, quien reconoció que en su división un golpe puede cambiar todo y es lo maravilloso de esa categoría.





Ruiz, de 29 años, venció el pasado 1 de junio por nocaut al favorito Joshua, y ahora se prepara para la revancha el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita.





"Me siento bien, desde esa noche a la fecha han sido los mejores momentos de mi vida, cada día despierto alegre y por ahora me encuentro confiado en ganar la revancha a Joshua", señaló.



Ruiz era un desconocido con pocas opciones de figurar y luego de que el retador Jarrel Miller dio positivo por EPO, los empresarios tuvieron que encontrar un sustituto.





Ese fue Ruiz, nacido en Imperial, California, de raíces mexicanas y quien con un par de meses de preparación cambió su destino.



"Muchos no sabían que la pasaba mal porque no me daban peleas, perdí una casa al no tener dinero para pagar la hipoteca, apenas sacaba mis gastos. Todo cambió a partir de ese nocaut, gracias a Dios ahora puedo ayudar a mi familia y ya no batallo para sobrevivir", confesó.



Ahora, su perspectiva es otra. Centra su atención en Joshua para defender su cetro y también coquetea con otros rivales de diferentes organizaciones, en particular con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder.



"Mi sueño es tener todos los cinturones, pelear con Wilder es mi sueño, me falta el terreno del Consejo Mundial para ser un campeón indiscutido. También me gustaría enfrentar a Kubrat Pulev, aunque por ahora lo primordial es vencer a Joshua", señaló.





Acerca de las condiciones de la pelea, el boxeador huye de la polémica y se concentra en hacer su parte, entrenarse.



"Se han dicho varias cosas, ellos dicen algo y nosotros otro punto de vista. No está todo correcto en el contrato, pero también hay cosas que se estipularon bien. Ya mi equipo estuvo negociando, lo mío es entrenar y ganar otra vez", revela.



Ruiz cree que el mundo de los pesos pesados es impredecible y en él insiste en ser el rey.



"En los pesos ligeros o medianos es más fácil seguir una táctica, hay una línea de cómo seguir la pelea, nosotros somos más fuertes y un golpe puede acabar todo; lo seguro es que habrá acción", asegura al referirse al próximo combate.





