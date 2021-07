Reforma

Tokio.- Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, salió en defensa del equipo de softbol femenil, adjudicando a un tema de sobrepeso el hecho de haber dejado algunos uniformes en la basura de la Villa Olímpica.

"La decisión de dejar uniformes usados, tenían que hacer espacio en sus maletas, si están en la basura y están hurgando en la basura, porque el equipo de softbol... no es lo mismo empacar 33 bates que traemos, los arreos de catcher, los arreos de juego, los tres uniformes, los de entrenamiento que teníamos que empacar un par de guantes, que con todo respeto no vamos a responder ni vamos a decir nada en las redes, fue un hecho de sobrepeso. Traíamos doble careta, los cascos, cada una traía sus uniformes de juego y de entrenamiento.

"No sé cómo les llamen a los que están hurgando cosas en la basura, yo quiero que México gane, me sigue doliendo que no hayamos ganando esa medalla, pero no me gusta perder o que se estén burlando de mi País. Ojalá les vaya bien y ojalá ganen en el ring. Si dejaron uno verde o dos es porque dejaron otros tres", dijo el federativo en entrevista con TV Azteca.

Las boxeadoras mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón denunciaron que las peloteras habían dejado en la basura los uniformes mexicanos.