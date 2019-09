Tercera ‘pole’ al hilo para Leclerc; 'Checo' sancionado

Singapur.- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró su tercera 'pole position' consecutiva al ser el mejor, con un último ataque al límite, en la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur, decimoquinta prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

Tal y como hizo en Bélgica e Italia, donde incluso acabó ganando, Leclerc se hizo con la 'pole' en Singapur tras una exhibición de pilotaje al límite en el último intento de vuelta en la sesión de clasificación. Exprimió al máximo las mejoras aerodinámicas de su Ferrari en un circuito que a priori no se adaptaba a las condiciones del monoplaza rojo.

El joven piloto monegasco (1:36.217) superó por 191 milésimas de segundo a Hamilton (1:37.565), que no dio la sensación de poder discutirle el primer puesto, y por 220 a su compañero Vettel, que tras marcar el ritmo en el primer impulso, incluso se vio obligado a abortar su último intento al ver que su primer parcial no le daba para hacerse con la que habría sido su quincuagésima séptima pole.

Desde la segunda fila comenzarán el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) terminó la sesión de clasificación en la undécima plaza, fuera de la Q3, pero este domingo saldrá desde la decimosexta posición, ya que fue sancionado con la pérdida de cinco sitios en la parrilla porque su equipo tiene que sustituir la caja de cambios de su monoplaza.

A falta de 30 minutos de la tercera práctica, Sergio Pérez golpeó la rueda trasera derecha de su monoplaza contra la barrera en la curva 21 y hubo bandera roja para retirar los restos de la llanta que habían quedado sobre la pista.