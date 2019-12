Terminará América 'maldición' del sexto

Ciudad de México.- Miguel Herrera y el América pretenden terminar con la "maldición" del sexto lugar en la Liguilla.

El "Piojo" afirmó que su equipo será el primero en ser campeón en los Torneos Cortos como número seis de la Fiesta Grande, y eso significa vencer a Monterrey en la serie por el título del Apertura 2019.

"Lo dije a tiempo. Cuando me dijeron la primera vez, antes de entrar a la Liguilla, que el sexto lugar nunca ha sido campeón yo dije 'está va a ser la primera vez'.

"Estamos contentos, conscientes. No vamos a enfrentar a cualquier equipo. Es un gran plantel Monterrey. Un gran equipo pero nosotros también estamos muy entusiasmados para levantar el título 14", comentó Herrera para TUDN.

El técnico sabe de la presión que enfrentan las Águilas por su jerarquía en la Liga BBVA.

"Si no se gana la Final para nosotros será un fracaso tremendo. Lo sabemos, así es en el Club América. Te lleva a un límite de presión que a mí me gusta", expresó.

"Me gusta estar en este equipo con esa presión, esa determinación y la exigencia del dueño, presidente y la gran afición que tenemos, los americanistas, antiamericanistas, los que se dicen americanistas y se convierten en antiamericanistas por envidia o cualquier cosa te exigen de todo".

La Final se jugará el 26 y 29 de noviembre, esto por la participación de Monterrey en el Mundial de Clubes.