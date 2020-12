Tiene Checo su mejor temporada al terminar cuarto

Reforma

Ciudad de México.- El mexicano Sergio Pérez cerró la temporada 2020 de la Fórmula Uno en la cuarta posición del Campeonato de Pilotos.

Pese a abandonar la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi en la vuelta 10 por fallas en la unidad de potencia del RP20, el tapatío reafirmó su título como "El Mejor del Resto" con 125 unidades y por delante del australiano Daniel Ricciardo, de Renault, quien también estaba en la disputa por el cuarto lugar general.

"En la carrera de hoy al principio fui muy conservador porque todos estaban jugándose la vida, entonces poco a poco íbamos haciendo progresos, el auto se sentía bien, pero empecé a perder potencia otra vez, y fue muy rápido, creo que tuve el mismo problema de Bahréin. Ha sido una lástima porque nos ha costado bastante en el campeonato de Constructores.

"Siempre lo dije, que la diferencia iba a ser en terminar las carreras y no tener estos problemas con los coches y los tuvimos. También muy merecido para McLaren, demuestra que tener dos pilotos fuertes en el equipo hace una diferencia importante, felicidades a ellos porque han hecho un importante trabajo. Hemos tenido mejor coche que ellos toda la temporada y nos han superado", sentenció Checo.

En los Emiratos Árabes, Pérez se despidió de Racing Point, escudería con la que compartió los últimos 7 años de su vida y con la que consiguió la anhelada victoria en el Gran Circo.

"Todo cambiará a partir del lunes, porque despertar y no saber lo que viene será difícil, pero es parte de la vida y de la Fórmula 1. Lo que venga le echaré muchas ganas y estoy seguro de que esta no será mi última carrera, pues como piloto de carreras de los 30 a los 35 años es tu pico máximo de rendimiento", reconoció.

Por lo pronto no hay nada escrito en cuanto al futuro del tricolor en la máxima categoría del automovilismo, solo el tiempo y Red Bull tendrán la última palabra.

"No ha cambiado nada, no habrá ningún anuncio mañana. Mañana voy a casa, me tomaré unas vacaciones, he esperado toda la temporada por un anuncio, ahora es tiempo de descansar, y lo que venga estoy súper motivado, sea estar acá o en casa, estoy con muchas ganas de todo", finalizó Pérez.