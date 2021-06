Tiene Eddy Reynoso toque para forjar campeones

Agencias

Guadalajara— La disciplina y el trabajo duro han sido el imán con el que Eddy Reynoso se ha ido labrando un nombre entre los mejores entrenadores del boxeo mundial.

Ahora, no sólo lleva las riendas deportivas de su muchacho más destacado: Saúl "Canelo" Álvarez, sino que esa exigente manera de trabajar ha atraído a otros destacados peleadores para ponerse a las órdenes del manejador tapatío.

A sus 44 años, Eddy dice estar en el mejor momento de su vida, siendo padre de dos hijas, con el proyecto de su fundación andando y como mentor de Álvarez, Óscar Valdez y Andy Ruiz Jr., entre otros.

Edison Omar Reynoso Sandoval cosecha lo que ha sembrado con el apoyo de sus jóvenes, a quienes se adapta de acuerdo a sus características o incluso hasta de su idioma, además de la cultura del esfuerzo, que quiere dejar como su marca personal para las futuras generaciones.

En 2019 se agenció la máxima distinción como Entrenador del Año, que otorga la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos. Y el año pasado fue designado Premio Nacional del Deporte en su rubro.

- Con los logros que tienes con "Canelo" y otros boxeadores, ¿a qué más puedes aspirar?

A seguir creciendo, más que nada. Dejar un legado de responsabilidad, de disciplina, dejar un legado para nuestros entrenadores, para ser una referencia boxística, que el día que hablen de mí sea con respeto y a base de triunfos, a hacer las cosas bien.

En este punto de la carrera vamos muy bien y a seguir creciendo, a seguir dejando (en alto) el nombre de Jalisco y México.

- Tanto en lo personal, como en lo deportivo, ¿en qué momento te sientes?

Me siento muy contento de estar cosechando este tipo de logros con mis boxeadores. Me ha tocado la fortuna de encontrarme con boxeadores disciplinados, con deportistas entregados, talentosos.

Personalmente también me siento bastante bien, tengo dos hijas muy hermosas, son el motor de mi vida y qué más le puedo pedir a Dios.

- ¿Cómo es trabajar con diferentes boxeadores?

Es difícil, hay que adaptarse, ésa es la clave de ser un buen entrenador, que te adaptes tú al boxeador, no que el boxeador se adapte a ti. Es una carrera complicada, pero al final de cuentas, nos hemos acoplado bien con todos los boxeadores, me toca trabajar con chavos de 18 años que no hablan a veces español, con chavos mexicanos, de todo tipo de niveles, me he adaptado bastante y me ha ido bastante bien.

- ¿Qué le transmites por igual a tus boxeadores?

Ser ganador, ser disciplinado, es lo que único que les pido, tener mentalidad positiva, ganadora y, más que nada, mucha disciplina.

Lo más importante es que te respeten como entrenador, tú respetarlos como atletas y la disciplina es lo más importante que puede haber en el gimnasio.

- El día que digas hasta aquí, ¿cómo quieres que te recuerden?

Como alguien que dejó huella en el boxeo, como un ícono del boxeo en lo que ha entrenamiento se refiere, como manejador de boxeadores y que tenga una imagen limpia dentro y fuera del deporte.

- ¿Vas por ese camino?

Creo que sí, hemos hecho bien la cosas. Me llevo bien con todo la gente, trato de no tener problemas con nadie, me he estado dedicando a estar aprendiendo, a estar trabajando, mejorar mis hábitos; creo que poco a poco vamos a ir avanzando y el día de mañana, que me retire del boxeo, o el día que me muera, que recuerden a Eddy Reynoso como un forjador de campeones.

Hemos hecho las cosas bien. Nos gusta hacer las cosas bien, trabajar, la disciplina, sacar a muchachos del vicio, a veces ayudar a personas que lo necesitan, ésa es nuestra ideología en el equipo, siempre hay que tenderle la mano a quien también lo ocupa, ya sea boxeador o no. Creo que hemos caminado con un equipo de mucha disciplina, ordenado.

- ¿Estás en la cúspide de tu carrera?

Sí, sin duda es el mejor año de mi carrera. Es el mejor momento de mi vida en el deporte y hay que disfrutarlo, y más que nada, seguir sembrando para seguir en el mismo camino, en el mismo lugar.

- ¿Cómo me defines la carrera de Eddy Reynoso?

Espectacular y bendecida ¿por qué? porque me he rodeado y he caminado con gente muy valiosa, empezando por mi padre (José "Chepo" Reynoso), Rafael Mendoza, (Jesús) Cholain Rivero, Amílcar Brusa, gente que me ha ayudado bastante y más que nada he tenido peleadores que me han tenido la confianza como mi compadre "Chololo" (Óscar Larios), Canelo, "Chatito" (Javier) Jáuregui, que siempre me tuvieron la confianza, y gracias a ellos estoy donde estoy.

Además de "Canelo", Reynoso trabaja con el campeón interino de peso Ligero del CMB, Ryan García; el ex campeón de peso pesado, Andy Ruiz Jr.; el vigente monarca de peso Superpluma del CMB, Oscar Valdez, así como Frank Sánchez y Julio César "Rey" Martínez.