Tiene Liguilla del Clausura pocos goles

Ciudad de México.- El show vive horas en la Liga MX.

Los 11 goles que cayeron en los juegos de ida de Cuartos de Final hacían presagiar que el camino a la Final estaría lleno de festejos, pero nada más lejano a la realidad. A esa oncena de tantos en cuatro juegos le siguieron únicamente 12 más en el resto de la Liguilla, es decir, en 10 partidos.

Esquemas ultradefensivos, miedo a perder y poco valor para atacar se convirtieron en el común denominador a partir de las vueltas de Cuartos de Final, en que los goles cayeron a cuentagotas: siete más se vieron en esa instancia.

Las Semifinales fueron cuatro idénticos partidos de 1-0 a favor de cada uno de los contendientes, dándole el pase a la Final a los que más puntos hicieron en la Tabla de Posiciones y la Final, cerrada con un 0-0 en León, se resolvió con un solo tanto anotado al minuto 20 de la ida; es decir, el gol se despidió del Clausura 160 minutos antes de que acabara.

Penosa herencia para el futuro: una Liguilla con 23 goles en total, un promedio de 1.64 dianas por juego.

Con todo y su triste desenlace enfrente de las redes, el Clausura 2019 no es el peor torneo en cuando a goles anotados. Si tomamos Liguillas de 14 juegos, encontraremos un torneo, no tan lejano, con 20 goles, el Apertura 2014, que ha sido el peor de todos. Su promedio de 1.43 se construyó con 13 goles en Cuartos, cuatro en Semis y solo tres en la Final.

Hay quienes creen fervientemente que el fin justifica los medios, pero lo que ocurrió en la Liguilla que concluyó el domingo deberá ser recordado cuando se busque una explicación a los estadios vacíos y a los bajos ratings cuando inicie el Apertura 2019.

Reyes sin punch

Aunque nadie le va a quitar del escudo la estrella del Clausura 2019 a los Tigres, el equipo de Ricardo Ferretti carga con "el honor" de ser el campeón que menos goles anotó en una Liguilla de 14 juegos, con cuatro dianas. Incluso, los felinos son el segundo peor campeón en cuestión de anotaciones en toda la historia de la Liguilla, teniendo abajo solamente la versión 1970-71 del América, que anotó dos tantos, pero solo jugó dos encuentros.

Antes de los Tigres de 2019, tres clubes cargaban con la distinción de ponerse la corona con pocos goles anotados, Toluca (A08), Necaxa (96) y Cruz Azul (72) lo hicieron con seis goles.

Del otro lado del abismo podemos ver la impresionante marca de Toluca (Ver00), que anotó 22 goles, o el Puebla de Lapuente de 1990, que fue campeón metiendo 18 goles.

Hagamos historia

Hablar de Liguillas implica remontarse 40 años en el pasado, aunque comparar la producción goleadora de varias de esas competencias no resulta apropiado, pues la diferencia en la cantidad de partidos es más o menos importante. Sin embargo, hicimos el ejercicio de sacar las que tuvieron el mejor promedio y el peor en goles anotados por partido desde el inicio del formato.

De tal suerte, las cinco Liguillas con mejor promedio de goles por juego incluyen dos torneos largos (1973-74 y 1989-90), con la singularidad de que el que mejor promedio tiene es el que menos partidos tuvo (1974).

Igualmente, tres torneos largos entran en el Top 5 de los que peor promedio tienen, uno con solo dos partidos disputados (1970-71, 1984-85 y 1989-90).