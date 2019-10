Tiene Macías mejor inicio goleador en el Tri que Chicharito

Ciudad de México.- José Juan Macías salió más "killer" que Javier Hernández y Raúl Jiménez, al menos en los primeros tres partidos de cada uno en Selección Mexicana.

El delantero de 20 años, del León, suma cuatro goles ya en el Tricolor, dos contra Bermudas y uno frente a Trinidad y Tobago y Panamá, en 189 minutos jugados.

El "Chicharito" debutó a los 21 años y se fue en blanco contra Colombia, pero después marcó un doblete ante Bolivia y un gol a Nueva Zelanda.

Raúl también tenía 21 cuando se estrenó con el Tri, pero no anotó en sus partidos frente a Dinamarca, Honduras y Perú.

Jiménez acumuló 125 minutos, uno más que Hernández, pero no mostró el mismo instinto frente a la portería rival.

De ellos, el que tiene mejor promedio de efectividad es el "Chicharito", quien anotó cada 41 minutos, 6 menos de lo que ha requerido Macías.

José Juan Macías

No es común que un joven tenga un chef personal, un preparador físico y hasta un especialista en coaching mental, lo cual desató envidias en Chivas.

A pesar de la buena madera de José Juan Macías, el club prefirió transferirlo.

"Imagínate un vestidor lleno de mexicanos en donde un chavito a lo mejor está sobresaliendo, a lo mejor no gusta a los demás", ventiló Macías apenas en febrero.

Entre más minimizan al futbolista, más se crece. En junio el directivo Andrés Fassi dijo que el jugador aún no valía los 15 millones de dólares que pedía Chivas, y el juvenil respondió que iba a demostrar que el precio era justo, y lo está cumpliendo.

Javier Hernández

El "Chicharito" siempre golea a la adversidad.

Lo dejaron fuera de último minuto del Mundial Sub 17 en 2005, aquel en el que México fue campeón. Después, fue relegado en Chivas, pese a que dejó buenas sensaciones en los primeros partidos. Javier Hernández pensó en renunciar, pero se impuso ese temperamento que lo catapultó a las grandes Ligas.

Un futbolista que sin ser el más brillante en el aspecto técnico es el más astuto para encontrar espacios, que sabe moverse y no se cansa de mostrar su gran olfato frente a la red. A sus 31 años es el máximo goleador en la historia del Tri, con 52 tantos y contando.

Raúl Jiménez

No es sencillo imponerse como delantero en el América, mucho menos a los 21 años y ante la competencia de un jugador hecho como el ecuatoriano Narciso Mina.

En el Apertura 2012, el mexicano le ganó la batalla al extranjero. Es muy completo a la ofensiva, que no luce tanto como "killer", pero que sabe generar espacios para sus compañeros y es fino a la hora de asistir. Un "9" que no es tan egoísta.

Raúl tiene 21 goles en 79 juegos con Selección Mexicana. Difícilmente se acercará al registro del "Chicharito", pero su paciencia rinde frutos no sólo al romperla con el Wolverhampton sino al ser el titular del Tri de Martino en el proceso a Qatar 2022.