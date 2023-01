Tiene Sergio Pérez el título de F1 en la mira

CDMX.- Checo Pérez va por todo en este 2023.

El piloto mexicano de Red Bull tiene la determinación de empezar la temporada 2023 de Fórmula Uno con la misma fuerza con la que cerró la campaña pasada, y ese mismo impulso le podría ayudar a conquistar su primer título mundial.

Pérez se unió a las filas de la escudería austriaca en 2021 - tras su paso por Sauber, McLaren y Force India/Racing Point - y ayudó a que su coequipero Max Verstappen se consagrara en el Campeonato de Pilotos, antes de contribuir en 2022 para que el equipo ganara la corona de Constructores.

Sin embargo, mientras que Verstappen sorprendió con 15 victorias y un bicampeonato en la pasada temporada, el piloto tricolor tuvo que ingeniárselas para lograr dos primeros lugares (en Mónaco y en Singapur) y terminar en el tercer lugar del ranking de pilotos, con un déficit de casi 150 puntos con respecto a Max.

"Estoy constantemente trabajando en mejorar mi manejo. Creo que realmente depende de qué tan cómodo me sienta con el auto al principio del año, así como lo estuve en marzo del año pasado, pero después todo se derrumbó", contó Checo al portal oficial de la Fórmula Uno sobre el desarrollo de su campaña 2022.

"Pero sí siento que en este momento estoy en mi mejor forma. Espero seguir así y continuar así en el inicio de la temporada, en un nivel muy alto".

El mexicano, quien cumple 33 años el próximo 26 de enero, sabe que mantener la consistencia será clave en 2023 para y así llevar su resultados con Red Bull a un siguiente paso.

"Ciertamente, (2022) comenzó bien. (Tuvimos) algunos problemas de fiabilidad en el inicio, pero en la pista todo iba bien. Estuvimos en la pelea por el campeonato muy al principio", comentó.

"Tuve un par de malas carreras que me sacaron de la pelea por el título, por lo que hay trabajo por hacer en ese aspecto".

Debe estudiar a Verstappen

Adrián Fernández, ex mánager de Checo Pérez, piensa que para dar el siguiente paso en su carrera y ser contendiente al título, el tapatío deberá aprender de Max Verstappen.

Fernández, leyenda del automovilismo mexicano, aconsejó al mexicano a que estudie muy bien a su coequipero en Red Bull, pues el neerlandés sabe cómo trabajar con los ingenieros para que el auto sea de su agrado y su consistencia a lo largo de la temporada.

"Checo es un excelente conductor y ahora tiene mucha experiencia. Pero ahora tiene que descubrir qué hace Max de manera diferente a él", aseguró Adrián para motorsport.com.

"Max, por supuesto, ha estado conduciendo para Red Bull durante algún tiempo y el equipo está construido a su alrededor. Teniendo en cuenta eso, Checo ciertamente no lo está haciendo mal y probablemente esté haciendo exactamente lo que el equipo quiere que haga".

Sergio suma dos campañas en la escudería austriaca y en las dos ha terminado detrás de su compañero, bicampeón del mundo.

"Pronto tendrá que acelerar. Y creo que él también lo sabe. Red Bull estuvo muy fuerte el año pasado, pero si la competencia es más reñida la próxima temporada, será aún más importante para el equipo tener dos pilotos al frente", agregó el ex piloto de Champ Car.

Fernández admitió que para Sergio debe ser complicado compartir equipo con Verstappen, pero que si se sobrepone a eso, va a alcanzar otro nivel en la F1.

"Creo que ha empezado a conducir más con la cabeza, donde solía arriesgarse demasiado y chocar. Es mucho más maduro. Y cuando tienes a alguien a tu lado que es tan fuerte como Max es bastante intimidante", argumentó.

Difícil vencer a Max

El mexicano Sergio Pérez desempeñó un papel vital en la dinámica de funcionamiento fluido de Red Bull, pero el ex piloto David Coulthard cree que el número 11 nunca se convertirá en campeón, al menos no junto a Max Verstappen.

"Checo sueña con ser campeón del mundo, por supuesto que cree que cuando todo está funcionando tiene ritmo para vencer a Max. También es lo suficientemente maduro como para darse cuenta de que es muy difícil para él vencer a Max en el transcurso de una temporada", señaló Coulthard en el documental Lion Unleashed 2.

A sus 32 años, Checo está en una edad en la que todavía hay potencial para lograr grandes éxitos en la F1, pero esto hasta ahora ha resultado ser una tarea imposible para todos los pilotos que se colocan al lado del neerlandés.

Sergio Pérez significó mucho en los dos campeonatos mundiales de su compañero de equipo Max Verstappen.

Y si bien el mexicano también ha tenido sus propias victorias, Coulthard cree que no habrá más que eso.

"Le guste o no a la gente, la diferencia entre Max y Sergio Pérez es clara. Absolutamente no es solo el auto. Mira lo que Checo ha hecho este año y lo que Max ha mostrado. Hay una gran diferencia, ya sea que a la gente le guste o no a Max", afirmó el británico, quien corrió para Red Bull de 2005 a 2008.

"Max ha rendido a un nivel especialmente alto todo este año. Realmente ha maximizado el potencial del coche de Red Bull".

305

PUNTOS logró Checo en la campaña 2022, su máxima cosecha en un año en la F1.

12

TEMPORADAS ha competido el tapatío en la Máxima Categoría, desde 2011.