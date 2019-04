Tigres busca trascendencia internacional

Monterrey





Al cien por ciento es como el defensor mexicano de los Tigres, Carlos Salcedo, se siente para encarar la Final Regia en la 'Concachampions', la cual en su opinión será un muy bonito reto, recalcando que en este par de partidos las palabras van a salir sobrando, ya que el objetivo principal será el trascender a nivel internacional.





"Es un reto muy bonito y tenemos que hablar dentro del campo, las palabras van a salir sobrando, sabemos lo que representa, el que sea un clásico, es una final. El deseo de querer trascender, esa es la palabra, trascender, y ahora en torneos internacionales”, señaló en conferencia de prensa.





En temas físicos, el ‘Titán’ mencionó que este parón que tuvo tras contraer un cuadro de paperas, fue lo mejor que le pudo haber pasado debido a que el receso le dejó recuperarse ante el poco tiempo de descanso que obtuvo.





"Creo que al final me viene bien, hablé con el Tuca y al final me viene bien el receso, regresé a mi nivel, me sirvió bastante porque llevaba desde la pretemporada en Alemania que no paraba. Físicamente me he sentido bien", dijo.





Respecto a lo que se enfrentará el equipo de Ricardo Ferretti en el torneo de CONCACAF, Salcedo aseguró que el equipo sabe qué hacer, pues es parte de la preparación semanal del equipo.





"Desde que comenzamos este torneo sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, hoy en día el grupo sabe lo que tiene que hacer, obviamente nos preparamos bien durante la semana y ejecutarlo. Ya quedará en nosotros y mañana hacerlo valer", culminó.