Tigres lamenta el cese de Diego Alonso

Ciudad de México.- Con los tres puntos y el orgullo en la bolsa es como Tigres salió avante del Clásico Regio 123, el cual ya se debe de dejar a un lado y concentrarse en el siguiente rival, así lo confirmó el jugador felino Guido Pizarro.

Contento por lograr el resultado en un estadio difícil contra un buen rival y contento. Se festejó lo que se tenía que festejar y ahora pensar en el partido siguiente”, confesó en conferencia de prensa.

Además, el argentino reaccionó ante el recién despido de Diego Alonso del timonel albiazul, esto dos días después de la derrota contra los nicolaítas, situación de la cual se siente muy apenado.

Me acaba de decir y cuando alguien lo despiden o se quedan sin trabajo no me gusta. Pero bueno, es algo que a mí no me compete hablar. Nosotros fuimos el sábado allá sabiendo que teníamos que hacer nuestro partido y lo logramos", agregó.

Por otro lado, el mediocampista confía en que más que el triunfo se destaca la forma de juego con las que los auriazules derrotaron a Rayados, mismo que se espera siga viéndose en el terreno de juego durante lo que resta del certamen.

Fuimos dominadores del juego, tuvimos el dominio del partido. Entendimos los momentos del partido cuando ellos intentaron presionar, supimos salir jugando igual y cuando ellos nos esperaron tuvimos la movilidad para lograr los espacios. Fue un partido brillante para analizar y ver los puntos positivos para el sábado ante Santos hacer hincapié en eso”, sentenció el ‘Conde’.