Tigres ruge en el Clásico Regio

Los Tigres de la UANL se llevaron la Edición 125 del Clásico Regio al derrotar 2-1 a los Rayados de Monterrey, en el duelo correspondiente a la jornada 16 del torneo Guard1anes 2021, disputado en el Estadio Universitario.

Un error en la defensiva felina le pudo abrir la puerta a los Rayados para abrir el marcador en el primer cuarto de hora, Rogelio Funes Mori se enfrentó a Nahuel Guzmán mientras se acercaba al área, el ‘Melli’ sacó un disparo raso, pero el guardameta la atajó a contrapié.

A los 18 minutos, la Pandilla cobró una falta rápidamente y aprovechó la desatención defensiva de los felinos, Alfonso González se acercó al área y disparó raso para mandar la redonda a guardar en el ángulo inferior derecho de la portería de Tigres, para dar la ventaja a Monterrey.

Los albiazules no pudieron aprovechar el momento anímico y al minuto 35, Luis Quiñones mandó un centro a segundo poste y apareció Carlos González para rematar de cabeza, el testarazo salió picado y el portero Hugo González no pudo detener el esférico para el empate a un gol, el paraguayo no convertía desde la Jornada 11, donde Tigres cayó 2-1 ante Mazatlán.

Antes del descanso, Tigres tuvo otra oportunidad, a los 43 minutos, en un tiro libre cerca del área, André-Pierre Gignac intentó sorprender al poste del portero, pero González respondió y rechazó el balón con ambas manos.