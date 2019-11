Tigres valora experiencia de 'Tuca' en liguillas

Monterrey.- Con su primera meta cumplida, la cual es calificar a la Liguilla, en el equipo de Tigres no piensan más que en ganar en su último juego de fase regular ante Bravos de Juárez, así lo destacó el arquero Nahuel Guzmán. El cancerbero confesó que la experiencia de Ricardo Ferretti en estas instancias, será muy vital de cara a esta parte final del torneo, dándole confianza y tranquilidad para pelear por un posible bicampeonato.

"No tengo ánimos de tirarle flores a nadie. Lo que ha logrado el 'Tuca' con este equipo está sobre la mesa, está a la vista de todos. Lo que ha conseguido en su carrera con la posibilidad de no dejar de dirigir por no sé cuánto tiempo. A nosotros nos da la seguridad, tranquilidad y confianza que estamos en manos de un entrenador de muchísima jerarquía y experiencia", señaló.

El argentino fue contundente en sus declaraciones, asegurando que no irán a especular en su visita a la frontera y tratar de sacar el triunfo sin fijarse tanto en los resultados de sus rivales cercanos en la tabla de posiciones.

"Ahora el segundo objetivo es estar entre los cuatro primeros y para eso tenemos que ganar. No podemos especular ni con lo que salga a hacer el rival ni con los resultados de los otros juegos, vamos a buscar el partido. Nosotros sabemos que ganando terminamos entre los cuatro primeros, entonces, dependerá de nosotros y entendemos que es un rival que le ha complicado la clasificación a Tijuana hace algunas semanas y después a Pumas. No nos podemos confiar absolutamente de nada", finalizó.