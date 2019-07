Tite asegura que no se puede anular a Messi

Belo Horizonte





El entrenador de la Selección de Brasil, Tite, afirmó este lunes que "no se puede neutralizar" a un jugador como el argentino Lionel Messi, solo disminuir sus acciones durante el partido, en la víspera del decisivo choque contra la ‘Albiceleste’ por las semifinales de la Copa América.

"No se anula a Messi, no. Se puede disminuir sus acciones, pero no se puede neutralizar a un jugador como Messi", dijo el técnico en una rueda de prensa en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, antes del superclásico por un billete para la final del 7 de julio en el Maracaná.

"De la misma forma que se resignó ante la calidad del atacante del Barcelona, subrayó que tampoco se puede neutralizar a algunos de sus pupilos como Philippe Coutinho, Roberto Firmino, David Neres o Willian.

Ellos van a ser, en algún momento, decisivos", añadió.

No obstante, destacó que Argentina es más que sus individualidades y, en este sentido, manifestó que el combinado dirigido por Lionel Scaloni "ha crecido en términos colectivos también".

"Y el colectivo potencia la individualidad", agregó.

Expresó que no cree que la ‘Albiceleste’ se cierre atrás por el perfil de jugadores que tiene, y afirmó que es inevitable que el adversario sea superior en algunas fases del encuentro, pero en esos momentos cuando "es importante que no finalicen".

"Cuando conseguimos equilibrar esas acciones, tenemos más condiciones de vencer", analizó.

Sobre si prefiere que Argentina salga con un tridente ofensivo (Lautaro-Messi-Agüero) o con Di María en el centro del campo, dijo que "no tiene preferencia".

"A veces cometemos el error de que solo los once de inicio son importantes. También es prepararse para quien pueda entrar, independientemente del nombre y de la calidad. No hablo de Agüero y Di María, está Messi, Lautaro, Otamendi....", amplió.

Brasil y Argentina se medirán este martes a las 19.30 horas en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por un boleto para la final de la Copa América, el 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.