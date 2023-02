Título interino es ‘un escalón’: Yair

El chihuahuense Yair ‘Pantera’ Rodríguez considera que el título interino, que podría ganar la semana entrante, sería un ‘escalón’ para su máximo objetivo en un futuro dentro de la UFC.

Rodríguez se medirá a Josh Emmett el próximo 11 de febrero en Perth, Australia, por el cinturón interino pluma, en la función UFC 284. El título es interino porque el campeón, Alexander Volkanovski, buscará otro campeonato, esto en la división de los ligeros en esa misma función, ante Islam Makhachev.

“No puedo decir que tengo una carrera impecable, he tenido muchos altibajos, he cometido errores, y quizá los voy a seguir cometiendo, pero le sigo echando ganas a la vida, a este deporte. Para muchas personas puede ser un gran orgullo ser el número dos del mundo, pero para mí no lo es, quiero lograr las metas que me propuse, cumplir mi sueño, el de mis papás, de mi familia y de México”, declaró en entrevista para la cadena ESPN.

Yair considera que, para ser verdaderamente el mejor de la división, debe vencer a Volkanovski o, en un futuro, ganar el cetro titular.

“Volkanovski es un gran peleador, nunca creo que haya evitado mi pelea. Él quiere ir por un reto más grande, que es ir por el doble campeonato, no le veo nada de malo, está en todo su derecho, pero es el número uno del libra por libra, me hubiera gustado enfrentarlo más rápido, pero no podíamos dejar que esta oportunidad se pasara”, agregó.

Yair ha tenido varios campamentos de entrenamiento, mayormente en México y el sur de los Estados Unidos. Más recientemente estuvo en Puerto Vallarta, Jalisco, y esta semana la pasó en Ciudad de México antes de viajar a Australia.

“Han sido varios ajustes, movernos entre ciudades, adaptarnos a lo que tenemos a la mano, ha sido un reto grande para todo el equipo”, agregó.

“Uno de los principales retos de Emmett son sus golpes pesados, sus golpes de poder. Vamos a intentar movernos lo más posible para que no nos conecte y pegar la mayor cantidad de golpes para ganar la pelea”, indicó el parralense.

Rodríguez podría ser el segundo mexicano en obtener un título de la UFC en este año, luego de la victoria de Brandon Moreno el mes pasado, con el que obtuvo el cetro peso mosca. Además, Alexa Grasso e Irene Aldana también combatirán por cetros en próximas fechas.

“Las estrellas se alinean, ahí estamos, sin duda todos hemos tenido grandes retos, no ha sido fácil, pero sé que todos tenemos la capacidad y la habilidad de traernos esos cinturones para México”, aseguró.

Tome nota

UFC 284

Yair Rodríguez vs Josh Emmett

11 de febrero en Perth, Australia

Frente a frente

Yair Rodríguez Nombre Josh Emmett

30 años Edad 37 años

1.81 m Estatura 1.68 m

66 kg Peso 66 kg

14-3 Récord 18-2