Todo me salió mal: Checo

Guadalajara.- A Sergio Pérez se le fue la carrera sprint y su clasificación al Gran Premio de Gran Bretaña en la vuelta cinco.

El piloto mexicano ha tenido un mal fin de semana y hoy se acentuó con una mala arrancada en el sprint, al perder dos posiciones (bajar a séptimo) y salirse de la pista, lo que lo hizo caer hasta el puesto 18. A falta de dos giros, Red Bull decidió retirar su coche, por lo que mañana saldrá último en Silverstone.

"Un día malísimo con mi carrera, todo me salió mal, me convertí en un pasajero en la salida de la curva y tuve más 'delivery' (potencia) del motor en ese momento cuando aceleraba, y lo perdí, no había nada que pudiera hacer. Es una gran, gran vergüenza, lo siento mucho por el equipo", comentó Checo Pérez al finalizar la carrera sprint.

"Al final decidimos retirar para ver qué podemos hacer mejor mañana porque ha sido un día bastante pobre. Espero mañana mejorar y ser competitivo".

Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, aclaró que tuvieron que retirar el coche del tapatío por las vibraciones de los neumáticos pinchados.

"Creo que obviamente perdió la parte trasera del auto en el aire sucio. No hubo un problema importante, pero puso un gran punto plano, se puede ver el humo mientras bloquea esos neumáticos", señaló Horner.

"Afortunadamente no chocamos con nada y luego el nivel de vibraciones fue tan alto, por eso retiramos el auto, que nos permite revisarlo completamente a tiempo para mañana".

El Gran Premio de Gran Bretaña se corre mañana a las 9:00 horas, tiempo del Centro de México.