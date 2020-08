'Todos somos futbol': jugadores piden volver a la actividad

El Diario

Este sábado 1 de agosto en punto de 8:30 de la mañana cientos de futbolistas de distintas ligas de la ciudad realizarán una caravana denominada “#LigasUnidasPorChihuahua”.

A la marcha pacífica que están citando directivos de las más de 30 ligas existentes, en coordinación con miles de jugadores que practican el futbol a diario en nuestro localidad, partirá del parque de beisbol “Manuel L. Almanza” de la Ciudad Deportiva rumbo a Palacio de Gobierno.

Bajo la leyenda “Todos somos futbol” se está convocando a través de las redes sociales a todos los futbolistas de las modalidades de soccer, rápido y siete, que se estima son más de 25 mil jugadores en activo en esta capital, a acudir con cubrebocas, una playera blanca y una cartulina de color verde fosforescente para manifestarse en pro de este deporte que ya va para cinco meses detenido y solo piden que regrese el futbol seguro, aplicando medidas protocolarías de sanidad en las canchas y campos deportivos.

“Buscamos una audiencia con el gobernador para que nos permita tener un mejor control en las instalaciones deportivas, con mejor sanidad. No es un movimiento promovido por un particular, ni de ligas exclusivas, es un movimiento en donde su lema y tema principal es ‘Todos somos futbol’, ya que queremos demostrar lo desesperados que estamos por volver a jugar”, citó uno de los organizadores que no quiso revelar su nombre.