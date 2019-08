Toma las riendas

Ciudad Juárez—“Soy Indio de toda la vida”, fueron las palabras del entrenador de basquetbol, Ángel ‘Pompis’ González, al ser presentado como nuevo estratega del equipo Indios de la UACJ.

El exseleccionador nacional llega al banquillo de la tribu universitaria para sustituir al profesor Raúl Palma, quien estuvo al frente de esta franquicia durante ocho años. Después de que se dio lectura a algunos de los logros de González Chávez, como entrenador y enumerar los resultados de los Indios de basquetbol en los últimos años, el ‘Pompis’ tomó la palabra.

“Agradecido con la invitación que se me hizo; soy egresado de aquí, soy Indio de toda la vida, pero por cuestiones de que me fui al basquetbol profesional no estuve muchos años por acá, pero siempre he sido Indio y seguiré siéndolo”, comentó el experimentado entrenador.

Como instructor profesional, Ángel González comenzó su carrera hace más de 30 años, fue campeón con Indios de Juárez en 1992 en el Circuito de Baloncesto Profesional, también fue monarca con Monterrey en 1995 y 1996 en el CBP, además fue fundador de la LNBP en 2000.

Regresó a Juárez para dirigir a los Indios en la LNBP en 2015 y previo a enrolarse con la UACJ dirigió unas jornadas a Manzaneros de Cuauhtémoc en la Liga Estatal 2019. En la misma Liga Nacional el entrenador formado en esta frontera se erigió campeón en tres ediciones con los Halcones de Xalapa, Veracruz; estuvo presente en siete finales.

Pudo combinar la actividad de la LNBP con la CIBACOPA donde también consiguió el campeonato en tres oportunidades con Zonkeys de Tijuana; estuvo en cuatro finales. Por su dirección han pasado nombres como los de José Luis ‘Satanás’ Arroyos y Horacio Llamas, el primer jugador mexicano en llegar a la NBA.

“Mis logros aquí están plasmados, pero no hubieran sido posibles si yo no hubiera estado con la universidad, ya que todo lo que logré salió de aquí. Estoy muy contento de regresar a donde yo inicié”, manifestó.

Como jugador fue seleccionado estatal y obtuvo el título nacional en dos de las seis ocasiones que lo disputó.

Fue considerado el jugador más valioso del nacional de chihuahua en 1983. Fue convocado para participar en la Universiada Mundial de Edmonton, Canadá, en 1983 y Juegos Panamericanos, en Venezuela, donde fue medallista de bronce.

Dirigió a los Indios de la UACJ y durante su dirección llevó al equipo a dos semifinales y a dos títulos nacionales.

“Es importantísimo formar primero profesionistas y luego jugadores, yo soy producto de eso y se puede combinar”, aseveró el originario de Parral.