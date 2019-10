Toma más fuerza

Monterrey.- El argentino Matías Almeyda es la prioridad de los Rayados para convertirlo en su director técnico.

Aunque han analizado otras opciones a lo largo de la semana, el actual entrenador del San Jose Earthquakes es el preferido de la directiva albiazul, que agotará todas las instancias posibles para contratarlo.

"Es la opción 'A' y Rayados está haciendo todo lo posible para ficharlo; no quieren voltear a ver otra opción hasta antes agotar todo lo posible con Almeyda", dijo ayer una fuente enterada del caso.

Almeyda, de 45 años, está cumpliendo el primero de cuatro años de contrato con el club californiano, pero tiene una cláusula que le permitiría romper ese acuerdo si surge un proyecto que le llame la atención.

El San Jose jugará el domingo el último partido de temporada regular y en caso de ganar avanzará a los Playoffs. Eso no sería impedimento para el Monterrey, cuyos directivos estarían dispuestos a viajar a Estados Unidos para cerrar el acuerdo.

De ser necesario, el club albiazul esperaría a que termine su participación en la temporada 2019 de la MLS para ficharlo. La Final será el 10 de noviembre.

El "Pelado" dirigió en México a Chivas del 2015 al 2018 ganando cinco títulos: uno de Liga (Clausura 2017), otro de la Liga de Campeones de la Concacaf (2018), dos de Copa MX (Apertura 2015 y Clausura 2017) y la Supercopa (2016).

Los Rayados lo buscan para sustituir a Diego Alonso, quien fue despedido el lunes. Aunque analizaron la contratación de Hugo Sánchez, perdió votos por el rechazo de un sector de la afición, mientras que la dupla Ariel Holan-Walter Erviti permanece como el "Plan B".

"Almeyda es al que todos palomearon en FEMSA hace algunos días, entonces es la opción principal, sin descartar las otras", añadió la misma fuente.

El miércoles al ser cuestionado en Estados Unidos sobre la posibilidad de venir a Rayados, Almeyda aceptó que le hace feliz que sea una opción para dirigir un club mexicano, aunque no confirmó ni negó algún acercamiento.

"Yo soy un agradecido con el futbol mexicano, es un futbol al que quiero, al que respeto y cada vez que se dice mi nombre me pone feliz, porque quiere decir que hemos dejado un lindo recuerdo, pero no tengo más nada que decir", dijo el miércoles en conferencia de prensa.

Y si él se pone feliz con sólo saberse candidato de equipos en México, la afición de Rayados quizá comparta pronto ese sentir si su directiva le cumple el gusto de contratarlo.