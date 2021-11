Toma Puebla ventaja frente al León en la ida

Tomada de Twitter / Jugadores de Puebla festejan uno de los goles

Puebla— El Puebla mostró más garra que su fiera rival y venció en casa 2-1 al León, en la Ida de los cuartos de final.

A pesar de ser el equipo más modesto entre los finalistas, La Franja remontó a La Fiera, con goles de Pablo Parra y Maximiliano Araújo.

No fue una noche sencilla para el Puebla, que arrancó perdiendo con el tanto de Stiven Barreiro al 28', con la lesión de su mejor futbolista Christian Tabó, por la que salió al 59', y por aquel pedazo de hielo que un aficionado aventó desde la grada y que podría provocar un posible veto al Cuauhtémoc.

Más allá de las duras circunstancias, los Camoteros superaron las adversidades y ahora les bastará un empate el domingo en el Nou Camp para ser semifinalistas por segundo torneo consecutivo.

Puebla incluso tuvo dos opciones claras, un remate de Araújo y otro de Memo Martínez, en las que el portero Rodolfo Cota desvió el balón con el pie.

León fue uno más de los visitantes que aportaron poco al espectáculo, a pesar de lo cual se adelantó en el marcador en un tiro de esquina, luego de que el balón rebotara en Israel Reyes y le quedara servido a Barreiro, para una rápida definición de zurda.

Un minuto y medio después, Lucas Maia desbordó por izquierda, mandó un trazo a la llegada de Gustavo Ferrareis a segundo poste, quien aprovechó la precipitada salida de Cota para cruzar su disparo y encontrar la pierna milagrosa del chileno Pablo Parra, autor del empate.

Cuando los locales menos presionaban, otra vez Ferrareis mandó un trazo largo, de 56 metros a Araújo, quien con un zurdazo liquidó a Cota.

El VAR tuvo dos jugadas bravas, pero en las que no intervino, primero en una dura falta de Israel Reyes sobre Santiago Colombatto y después en una posible mano del propio Reyes, jugadas en las que quizá el árbitro Érick Yair Miranda pudo ser asistido.

De cualquier forma, el Puebla viajará a León con la ventaja, en el primer partido con goles de esta Liguilla.

Vistas diferentes

Ariel Holan, DT de León, acusó que el Puebla cortó el ritmo del partido en varias ocasiones haciendo faltas, postura en la que no coincidió su contraparte Nicolás Larcamón.

"El partido está muy claro lo que fue, Puebla trató de cortar sistemáticamente, con infracción, la continuidad de nuestro juego. Tratamos de hacer lo posible de controlar el balón y lo logramos de a rato", apuntó el estratega esmeralda.

"No cortamos, tuvimos un nivel de intensidad muy bueno, coordinaciones defensivas muy aplicadas, sumamente eficientes en fase defensiva, ellos no encontraron la profundidad por méritos nuestros y méritos lícitos, no sé en qué forma lo dijo Ariel, me parece hoy que Puebla jugó un partidazo, es mucho más meritorio como para objetar si fue algo lícito o ilícito", fue la respuesta de Larcamón.