Tomaría Hamilton un año sabático antes del retiro

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Lewis Hamilton podría tomarse un año sabático antes de retirarse de la Fórmula Uno.

El británico, quien es uno de los pilotos más exitosos de los últimos años con 7 títulos mundiales, 103 victorias y 104 pole position, ha remado contra corriente los últimos dos años al no contar con un monoplaza competitivo.

Aunque en 2023 si mejoró su posición en el Campeonato de Pilotos al finalizar tercero (en 2022 fue sexto), Mercedes no logra descifrar la vía de desarrollo de su bólido bajo las regulaciones del efecto suelo, lo que podría obligar a Hamilton a replantearse su futuro.

"Nunca he dicho que un octavo título sería el punto final. Pero no sé qué viene después de la Fórmula 1. No necesariamente siento que me gustaría mantenerme activo en la Fórmula Uno pero nunca digo nunca.

"No puedo imaginarme no conducir más y seguir estando en la caja de boxes en algún lugar. Solo estaría pensando: 'podría haberme quedado con ello un año más'. Así que probablemente sería mejor tomar un año sabático y luego ver si quiero volver", comentó el ex monarca.

En la historia de la Máxima Categoría cuando un conductor dice adiós a las pistas nunca es definitivo. Michael Schumacher quien tomó un descanso en 2006 y regresó en 2010, o recientemente el caso Fernando Alonso al reintegrarse en 2021 tras una pausa en 2018.

"No me sorprendió, porque ahora lo ves más a menudo con los conductores jubilados. Fernando regresó, Michael Schumacher también.

"También lo he visto con atletas de otros deportes y he hablado con algunos al respecto. Me dijeron: 'pierdes algo que has hecho toda tu vida, de repente se ha ido'. Me imagino que es un agujero increíble en el que caer", finalizó.