Trabajan en rescate del GP de México

Ciudad de México.- Casi cuatro meses han pasado desde que se cumplió la fecha para confirmar el interés del Gran Premio de México (GPMX) de continuar en el calendario de la Fórmula Uno, pero las negociaciones siguen dándose con el objetivo de conservar la carrera en el País.

Tras la reciente negativa de Miguel Torruco, Secretario de Turismo, de financiar con dinero del Gobierno federal el GP tricolor, los promotores, la F1 y el Gobierno de la Ciudad de México siguen acordando los términos para que la máxima categoría continúe corriéndose en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde agosto de 2018, la actual directora de la Conade, Ana Guevara, aseguró que la Fórmula Uno era un evento muy costoso, por lo que la administración de Andrés Manuel López Obrador no iba a poner dinero público para renovar el contrato, el cual vence este 2019.

Fuentes cercanas a las pláticas, consultadas por CANCHA, indicaron que las negociaciones tienen "un 80 por ciento de avance" y que, recientemente, durante el Gran Premio de Canadá, se dieron importantes pasos.

El comité organizador de la carrera se ha mantenido sin dar declaraciones desde el 28 de octubre, cuando Alejandro Soberón Kuri, CEO de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), empresa promotora de la carrera, fijó la fecha del 28 de febrero de 2019 como límite para confirmar a la F1 la renovación del contrato.

Desde entonces, la continuidad se ha mantenido en vilo, aunque los actores decisivos en esta negociación sí han estado muy activos.

Tal es el caso de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, quien ha manifestado el interés de conservar la prueba en la Magdalena Mixihuca e, incluso, confirmó en febrero que negociaban que no fuera tan costosa la inversión.

Para esto, otro de los actores en el convenio, la F1, a través de la empresa Liberty Media, también ha expuesto su posición, pues Chase Carey, director de la máxima categoría, no ha confirmado la salida del GPMX, aunque tampoco ha dicho lo contrario.

Lo que sí hizo fue dar la bienvenida a un nuevo GP para 2020, el de Vietnam, el cual, según las fuentes consultadas, inyectó un fuerte capital que podría ayudar a que México continúe en el calendario por más años.

"De rebote, Vietnam va a ayudar a algunos Grandes Premios, como el de México", aseguró la persona consultada.

Aunque el tiempo pasa y no se sabe si se llegará a un acuerdo positivo para la afición mexicana al deporte motor, lo que sí se puede confirmar es que el GPMX sigue con el motor encendido.