Tranquilos con Uriel Antuna

Ciudad de México





En el debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2019, uno de los jugadores que no tenía contemplado Gerardo Martino para la lista definitiva brilló con un triplete en la goleada 7-0 frente a Cuba en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Uriel Antuna, con apenas 21 años, originario de Gómez Palacio, Durango, sólo cuenta con tres partidos con el Tri mayor, todos bajo el mando de Tata Martino, que lo debutó el 6 de junio de 2019 contra la selección de Venezuela en un partido amistoso.

En 2017 había sido considerado en una convocatoria contra Polonia, pero permaneció en la banca.

Con apenas un partido en Primera División con Santos Laguna, Antuna llamó la atención de los visores del Manchester City, quienes adquirieron su carta para después cederlo al Groningen de la Erevidisie holandesa.

Para su mala fortuna, el atacante no tuvo mucha actividad en las dos temporadas que pasó en el Viejo Continente: jugó 22 partidos entre liga y copa sin poder anotar gol.

Esto lo obligó a buscar otras oportunidades lejos de Europa y fue el LA Galaxy de la Major League Soccer el que le abrió las puertas.

Antuna estuvo presente en 16 encuentros de la actual temporada de la MLS, marcó dos goles y dio tres asistencias.

La ausencia de elementos de carácter ofensivo tras la lesión de Hirving Lozano y la negativa de Tecatito Corona obligó a Gerardo Martino a buscar opciones y Antuna fue uno de los que le llenó el ojo.

Sin embargo, a pesar de su calidad, no estaba considerado entre los 23 definitivos para la Copa Oro hasta que la lesión de Jorge Sánchez, a unos días de comenzar el torneo, le abrió un cupo para tener su debut de en sueño.

La gran presentación de Antuna llamó la atención de todos, pero el técnico de la Selección Nacional pidió mantener la calma.

"Ojo en el lugar en el que ubican la actuación de Uriel, sean cuidadosos porque los futbolistas jóvenes pueden desubicarse”.

Además, Martino recomendó al joven delantero alejarse de los medios para no perder el piso.

"Primero le diría que no entre a redes sociales, que no vea programas. Seguramente nosotros no lo vamos a desubicar, recién empieza, tuvo una buena noche, sólo eso”.