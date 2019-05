Tras 145 años, el Derby de Kentucky vivió algo inesperado

Lousiville, Kentucky— La edición 145 del Derby de Kentucky terminó en estupefacción, polémica y confusión.

El sábado, Maximum Security ganó la carrera de caballos más famosa de Estados Unidos. Y luego ya no. Por primera vez en la historia del evento, el caballo que cruzó primero la meta fue descalificado por obstrucción, retirándosele el título ante más de 150 mil pasmados asistentes.

Todo parecía indicar que Maximun Security había superado a sus contrincantes, manteniéndose invicto y brindando sus primeras victorias en el Derby al entrenador Jason Servis y al jinete Luis Sáez.

Pero hubo un problema. Maximum Security había saltado un charco en la anegada pista y resbaló hacia la parte exterior, no sólo impidiendo que avanzara un rival, War of Will, sino obligando asimismo al jockey de dicho potro, Tyler Gaffalione, a apretar las riendas para permanecer en la monta.

Por lo tanto los jueces vieron el video durante cinco minutos, después durante 10, después casi durante 22.

Maximum Security perdió y ganó Country House, quien con las pocas probabilidades que le daban los momios de 65-1 había llegado segundo. No fue una decisión popular, pero sí se trató de una decisión valiente que de seguro se mantendrá por un poco más en la conciencia colectiva a este atribulado deporte. Nunca antes se había invalidado alguna aparente victoria del Derby por una falta. Ya se había anulado el triunfo de otro caballo: en 1968, días después de la carrera Dancer’s Image fue descalificado por dar positivo en la prueba de antidoping, nombrándose ganador a Forward Pass.

Esta vez se trató de la primera victoria para el entrenador integrante del Salón de la Fama Bill Mott, así como para Flavien Prat. La objeción de este último dio pie a la revisión del video y terminó cambiando al ganador y haciendo historia.

Cuando Maximum Security terminó con ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Country House, el jinete protestó. La solicitud fue astuta, especialmente considerando que Prat reconoció dudar que él y Country House hubieran podido alcanzar a Maximum Security.

“Como que me puso para un lado”, dijo. “Yo iba en el poste del cuarto de milla y eso afectó mi impulso”.

Mott fue más diplomático.

“Quizá lo haya perjudicado ligeramente, pero a los otros caballos los afectó en forma dramática”.

Barbara Borden, la jefa de jueces en la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky, dijo que se había determinado que Maximum Security se había movido hacia un lado y también había obstruido a Country House.

Los apostadores consideran que Servis y Sáez sufrieron un duro golpe. Tal vez se trate del más duro de todos, uno sobre el que la mayoría de los fans casuales de los caballos estarán hablando por años.