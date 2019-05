Tres de las altas nóminas están en Semis

Ciudad de México.- El que diga que el dinero no garantiza éxitos está muy equivocado.

Tres de los cuatro semifinalistas del Clausura 2019 encabezan la lista de las nóminas más altas de la Liga MX.

Monterrey, América y Tigres se han convertido en constantes invitado a la Liguilla del balompié mexicano y mucho se lo deben a su poderío económico.

En ese orden son los equipos con el valor de mercado más alto en el circuito mexicano, situación que han refrendado en el campo, pues nóminas más débiles como la de Pachuca y Necaxa, no pudieron con ellos en esta Fiesta Grande.

Los regios se han alternado en los últimos años el título del equipo más costoso del circuito. En este Clausura 2019, Rayados tiene un valor de 91.5 millones de dólares, muy por encima de los 82.4 de las Águilas y los 80.56 de los de la UANL, de acuerdo al sitio transfermarkt.es.

Cruz Azul, el cuarto mejor equipo en el rol regular, ocupa el mismo sitio en el precio de las plantillas, pero se enfrentó a un poderoso América y fue echado de la justa.

La temporada que ha labrado el León tiene un mérito mayor pues si fuera por el costo de su nómina no hubiera entrado a la Liguilla. Los esmeraldas se ubican en el undécimo sitio de la tabla de valores abajo de equipos como Santos, Chivas, Pumas, Toluca y Querétaro, que no lograron colarse a la Fiesta Grande.

La Fiera es casi tres veces más barata que Monterrey y apenas suma 33.3 millones de dólares en el valor de su plantilla, cifra que lo convierte en el Robin Hood del torneo mexicano, ya que buscará arrebatarle el tesoro en este torneo a los tres más poderosos de la Liga.

Cinco de los clubes que entraron a la Liguilla del Clausura 2019 tienen precisamente los planteles más caros del futbol mexicano. Si la Fase Final se disputara con los ocho equipos con nómina más alta, el líder León ni siquiera estaría clasificado:



Club Valor en millones de dólares



1. Monterrey 91.5

2. América 82.4

3. Tigres 80.56

4. Cruz Azul 58.7

5. Pachuca 56.6

6. Santos 53.57

7. Chivas 44.81

8. Pumas 36.2

*11. León 33.3





El jugador con mejor valor en el mercado de los cuatro equipos semifinalistas en el Clausura 2019:



Monterrey: Maxi Meza (15.7 mdd)

Meza se ha afianzado en la titularidad con Rayados, pero no tiene el mismo peso específico que otros futbolistas de plantel como Rodolfo Pizarro o Rogelio Funes Mori.

Ha quedado a deber pues apenas suma dos dianas y una asistencia, e incluso ha tenido que desempeñarse en posiciones distintas a la de mediocentro que él domina.



América: Guido Rodríguez (11.3 mdd)

Guido es el futbolista más caro del América y tendría que ser el más cotizado del futbol mexicano. El argentino lleva dos torneos al máximo nivel, fue factor para el título azulcrema y para que hoy las Águilas estén en las Semifinales del Clausura. Nadie roba más balones que él y además tiene gol.



Tigres: Carlos Salcedo (11.3 mdd)

El "Titán" no se ha acoplado mal al cuadro de Nuevo León, aunque está lejos del nivel que mostró en Europa. Su carta es cara por su procedencia, pues fue comprado del Eintracht Frankfurt, pero en otro momento no sería el más costoso de una escuadra plagada de estrellas.



León: Joel Campbell (2.8 mdd)

No ha sido una mala campaña para él aunque fue eclipsado por sus compañeros Ángel Mena y José Juan Macías. Si bien no es el goleador del equipo, ni el referente, forma parte fundamental del tridente que tiene al León como el mejor equipo de la Liga. El tico tiene 2 goles en 13 juegos, pero superó las expectativas.