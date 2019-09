'Tuca' desea conquistar Las Vegas con futbol

Ciudad de México.- El técnico de Tigres de la UANL, el brasileño Ricardo Ferretti, quiere demostrar que en Las Vegas no todo son casinos ni diversión, por lo que invitó a la afición a presenciar la final de la Leagues Cup ante Cruz Azul, la que espera conquistar.

Que la gente no piense que solo en Las Vegas hay casinos, buena comida y diversión, que hay buen futbol y va a haber mañana” en el Sam Boyd Stadium, donde ambos equipos jugarán la final del certamen.

En rueda de prensa, el ‘Tuca’ Ferretti comentó que en su pensamiento y en el del equipo solo está la final, misma que afrontarán como si fuera la primera y, al igual que su homólogo de Cruz Azul, dijo que deben merecerlo para ganar.

Es la primera final para nosotros, hay que ver lo que se ha hecho o no, trabajamos el día a día y el pensamiento de todos es que es nuestra primera final, no existe otra. Vamos a buscar, intentar y ojalá podamos lograr una vez más hacer las cosas bien y como dijo Dante (Siboldi), no solo merecer, sino lograr el título”.

Después de reiterar que la intención siempre que se llega a una final es coronarse, dijo que es agradable estar en una final, además de que ambos clubes hicieron los merecimientos para disputar el título.

Creo que son dos grandes instituciones y merecen estar aquí y, por lo que dije, buscamos con todo lo que tenemos para estar en ella; creo que la intención siempre de llegar a una final es buscar coronarnos, sabemos perfectamente que uno de los dos a lo mejor estará contento, el otro no tanto, pero estar aquí es un gran mérito”.

Cuestionado del crecimiento de la Leagues Cup para 2020 a 16 equipos, ocho de Estados Unidos y el mismo número de México, dijo que se deben estudiar diversas situaciones, una de las principales el calendario, para no saturar a los clubes.

Se debe estudiar la expansión, tenemos un calendario apretado, y si se llega a dar que no haya ventaja solo para los equipos americanos, aunque dos clubes mexicanos hayan llegado a la final nos sentimos en desventaja, porque solo jugamos en Estados Unidos”, estableció.

Agregó que se deberían jugar series a ida y vuelta, aunque “eso lleva a ver los calendarios que tenemos, para ellos se apretaría, para nosotros aún peor. Sentimos que no es tan pareja la competencia”.

Finalmente, se mostró de acuerdo con Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, quien aseveró que entiende que los partidos de Leagues Cup se hagan para que la MLS incremente su nivel y adquiera fogueo, además de llevar futbol a los mexicanos que viven en Estados Unidos, “pero que sea en igualdad de condiciones”.