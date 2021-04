‘Tuca’ Ferretti confirma que se va de Tigres

Agencias

Ciudad de México.- Ricardo ‘El Tuca’ Ferretti confirmó su adiós de Tigres al finalizar la presente temporada de la Liga MX.

“De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo. no vuelvo a hacer comentarios. definitivo que ya no sigo”, dijo.

Ferretti llegó al cuadro felino en 2010.

El cuadro universitario se juega un lugar en el Repechaje de la Liga MX contra Chivas. Ambos equipos están empatados con 22 puntos.

