No todo fue decepcionante en la pasada visita de UFC a nuestro país. En medio de la vergonzosa actuación de múltiples aficionados que aventaron vasos con cervezas y otros objetos al octágono, la peleadora Irene Aldana experimentó un avance al conseguir una victoria que la catapulta a la función de UFC 245 donde se medirá a Ketlen Vieira, número dos de peso gallo.

La mexicana actuará el 14 de diciembre en la T-Mobile Arena, menos de tres meses de su anterior combate con Vanessa Melo a quien derrotó de decisión.

“Es la pelea que estaba esperando. Fue poco el tiempo que me tardé en aceptarla después de que me la ofrecieron. Esta oportunidad no la podía dejar pasar”, comentó Aldana en su visita a EL UNIVERSAL.

La victoria sobre Melo aún está fresca en la memoria de Irene, como también el comportamiento del público que acudió a la Arena de la Ciudad de México y arrojó cerveza y basura a la jaula cuando se dio a conocer que la pelea estelar entre Yahir Rodríguez y Jeramy Sthephen se terminaba a los 10 segundos debido a que el estadounidense sufrió un poquete de ojo.

Aldana reconoce que será difícil que la UFC vuelva a visitar México, pues ese comportamiento no lo ha tenido ninguna afición en ningún otro evento de UFC.

“Me dio tristeza ver lo que pasaba. Yo estaba dando entrevista y vi lo que pasó por televisión. La verdad será difícil que regrese la UFC y no los culpo. Naide tiene derecho de agredir a nadie por el motivo que sea. Entiendo el enojo que se puede sentir por tener una pelea cancelada, pero esas cosas pasa”.

Irene confesó que a la rival de Alexa Moreno, Carla Esparza le vertieron en la cabeza un vaso con cerveza.





