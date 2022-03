Un 11 competitivo de no convocados por Martino

CDMX.- La ausencia de Alan Mozo en la Selección Mexicana, entre otras de cara al juego contra Estados Unidos y el resto del Octagonal, multiplicó los cuestionamientos al técnico Gerardo Martino por la usual confección de sus convocatorias.

Se trata del lateral derecho más destacado de México, pero el "Tata" optó por el habitual Jorge Sánchez (América) y Julián Araujo (LA Galaxy).

Así como la del futbolista de los Pumas, hay ausencias cuestionables. Por ejemplo, al cruzazulino Érik Lira ni siquiera le alcanzó para estar entre los 29 llamados, pese a que en su posición hay un elemento que ha venido a la baja como Luis Romo.

Carlos Acevedo es el quinto en la fila para el Mundial, al que suelen ir tres porteros. Fue convocado esta vez debido a la lesión de Jonathan Orozco. Después del guardameta del Santos, otro de los que destacan en Liga MX es el necaxista Luis Ángel Malagón.

CANCHA te presenta un once competitivo de los no convocados a la Selección Mexicana.

ESQUEMA MARTINO 4-3-3

Portero: Luis Ángel Malagón (Necaxa)

Lateral derecho: Alan Mozo (Pumas)

Central derecho: Hiram Mier (Chivas)

Central izquierdo: Carlos Salcedo (Toronto)

Lateral izquierdo: Luis Reyes (Atlas)

Volante interior derecho: Juan Pablo Vigón (Tigres)

Contención: Érik Lira (Cruz Azul)

Volante interior izquierdo: Marcelo Flores (Arsenal Sub 23)

Extremo derecho: Jairo Torres (Atlas)

Extremo izquierdo: Víctor Guzmán (Pachuca)

Centrodelantero: Javier Hernández (LA Galaxy)

*No se contemplan a Carlos Vela y Luis Montes porque ellos renunciaron al Tri.

LUIS MALAGÓN (PORTERO)

Ante la convocatoria emergente de Carlos Acevedo, Luis Malagón luce como otro de los porteros que pinta como apuesta para el futuro del Tricolor. El guardameta del Necaxa vive el mejor de sus torneos, gracias a sus atajadas, reflejos y técnica bajo los tres postes.

ALAN MOZO (LATERAL DERECHO)

Sin duda, la ausencia más polémica en el Tricolor es la de Alan Mozo.

No es un lateral tan aplicado defensivamente, pero es un torbellino al ataque, con ida y vuelta y gran capacidad en los centros. Tampoco Jorge Sánchez es un virtuoso a la defensiva y suele estar en las convocatorias.

En su carrera ha tenido diversas indisciplinas, con sus respectivos castigos, pero en la actualidad es el mejor en su posición.

HIRAM MIER (CENTRAL DERECHO)

Al principio de su proceso, Gerardo Martino dijo en reiteradas ocasiones que Hiram Mier era el mejor central mexicano en la Liga MX, pero después esa confianza no se plasmaba en la cancha, ya que no sumaba minutos con el Tricolor.

El futbolista le da solidez al aparato defensivo del Guadalajara. Tiene buena salida con balón y destaca también en el juego aéreo. Otro elemento que destaca en esa posición es el cruzazulino Julio César Domínguez.

CARLOS SALCEDO (CENTRAL IZQUIERDO)

Es un jugador probado en Selección Mexicana, ya que lo mismo juega por ambos lados de la central que por la lateral. El gran problema del futbolista pasa más por lo mental, toda vez que tiene pronunciados altibajos. En esta ocasión, y a diferencia de otras convocatorias, sí fue llamado Jesús Alberto Angulo (Tigres), quien además es una buena apuesta de cara a 2026.

LUIS REYES (LATERAL IZQUIERDO)

El "Hueso" debutó tarde en la Primera División, hasta sus 25 años. De hecho, él ha reconocido que pensó que su carrera iba a transcurrir lejos de la Primera División. Luis Reyes es lateral izquierdo del campeón Atlas, con una capacidad atlética para el ida y vuelta y calidad en los centros. Los cuestionamientos al "Tata" se centran más en su confianza absoluta en Jesús Gallardo, más allá de que el jugador tiene grandes altibajos y no vive el mejor momento.

JUAN PABLO VIGÓN (VOLANTE INTERIOR DERECHO)

Juan Pablo Vigón rindió con Pumas y ahora también lo hace en un cuadro repleto de figuras como Tigres. Tiene facilidad para pisar el área y, además, suele ser un buen definidor, como complemento a sus funciones en la distribución de la pelota. También goza de un buen disparo de media distancia. El rojinegro Jeremy Márquez es otro de los futbolistas interesantes en esa posición.

ÉRIK LIRA (CONTENCIÓN)

Contención de Cruz Azul, Érik Lira cayó con el pie derecho en uno de los equipos más competitivos de la Liga MX. Es un jugador férreo, difícil de superar en el uno a uno, con buena visión de campo y mejor disparo de media distancia. Cubre mucho terreno de juego. Otro de los elementos que tampoco fueron convocados y que presume buenas notas es Luis Chávez, del Pachuca.

MARCELO FLORES (VOLANTE INTERIOR IZQUIERDO)

Tiene sólo 18 años y ya juega para el Arsenal Sub 23. Sin duda, es uno de los jugadores más interesantes de cara al Mundial 2026.

Bajo de estatura, veloz, hábil, con buena técnica, facilidad para pisar el área, valiente en el mano a mano. Es diestro, pero suele jugar también a perfil cambiado, lo que le permite desequilibrar en las diagonales hacia el centro.

JAIRO TORRES (EXTREMO DERECHO)

Tiene 21 años y es un futbolista muy técnico, con buenas cualidades por derecha. Ya el Chicago Fire lo compró, aunque el jugador permanecerá en el Atlas el resto del torneo.

Claro que en esa posición no hay un futbolista mejor que Carlos Vela, pero el del LAFC se retiró ya de la Selección Mexicana.

VÍCTOR GUZMÁN (EXTREMO IZQUIERDO)

Es un jugador que lo mismo ayuda en la media cancha que en la parte delantera. Pocos como él para encontrar espacios en el área, con potencia en el disparo con ambas piernas. También goza de un gran juego aéreo, así le dio a Pachuca el título del Clausura 2016. Ha recuperado el nivel tras el escándalo de doping en el que estuvo involucrado.

JAVIER HERNÁNDEZ (CENTRODELANTERO)

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana puede meter 100 goles y aun así no será convocado.

No son deportivos los motivos que tienen lejos al "Chicharito" del Tricolor. Ya son dos años y medio, y contando, de ausencia. El futbolista del LA Galaxy empezó de gran forma su temporada en la MLS, con goles, pero ya sabe que no regresará al representativo mexicano y por ello, mientras se anunciaba la convocatoria, él jugaba una partida de Call of Duty.