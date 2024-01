Chihuahua.- Los Juegos Olímpicos de París 2024 deberán significar un paso al frente para la marchista chihuahuense Alegna González, según indicó ella misma en recientes declaraciones.

La originaria de Ojinaga, consideró su quinto lugar en Tokio 2020 (2021) como un buen aprendizaje que le permitirá, este año, pelear por una medalla en la capital parisina.

“Mi debut olímpico en 2021 lo tomo como una buena experiencia, el saber que gracias a eso he madurado y que en 2024 puedan ver una Alegna diferente, mucho más preparada y adaptada a la prueba de 20 kilómetros. Es un trabajo constante, estoy lista para lo que viene, una temporada tan larga y pesada, fue un reto, pero con trabajo se puede lograr grandes cosas” comentó la marchista al Instituto Queretano del Deporte. Cabe recordar que, desde finales del 2023, Alegna representa a Querétaro en competencias nacionales.

González selló su boleto para los Juegos Olímpicos en marzo del 2023, en la “Dudinska 50” que se llevó a cabo en Dudince, Eslovaquia, donde logró la marca olímpica, además de que cerró el año con el segundo lugar en el Tour Mundial de Marcha Atlética de la World Athletics.

“Fue un año de muchas cosas buenas, pero también de otras que no me agradaron tanto, así que todo lo tomo como aprendizaje y trato de ver el lado bueno de las cosas. Me pone contenta todo lo que hice a lo largo de los meses, partiendo de mi marca para los Juegos Olímpicos, también estuvo en mejora constante mi tiempo personal, para saber dónde estoy posicionada y adonde quiero llegar” añadió la atleta, en relación a su actividad en el 2023.

Uno de los resultados que no resultó del agrado de González, fue su abandono en la prueba de 20 kilómetros de marcha de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile, en donde se sintió poco aclimatada al fresco. Afortunadamente para la chihuahuense, esa competencia no tuvo validez debido a un error en la medición por parte del comité organizador.

ALEGNA ARYDAY GONZÁLEZ MUÑOZ

Edad: 24 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 50 kg

Nacida en: Ojinaga, Chih.