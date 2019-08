US Open: Con 15 años, Coco Gauff lidera nueva camada de EEUU

Como muchos aficionados del tenis, el padre de Coco Gauff guarda muchas expectativas de su prodigiosa hija de 15 años.



Es algo lógico, dada la manera como se desenvuelve con una raqueta en una pista de tenis y se maneja al salir de la misma.



"Incluso después que he ganado un torneo, me deja celebrar, pero luego te advierte: ‘hay que volver a trabajar’. Comprendo la razón”, dijo Gauff. “Y es que es sólo un torneo entre muchos”.



El próximo torneo para Gauff es el Abierto de Estados Unidos, que se pone en marcha el lunes. Se ganó una plaza en el cuadro principal en virtud de una invitación tras su sensacional actuación en Wimbledon.



En primera instancia, Gauff se convirtió en la jugadora más precoz en sortear la fase previa del insigne torneo.



Acto seguido, asombró al mundo al eliminar a Venus Williams. Procedió con una victoria ante una de las semifinalistas de la edición de 2017 en el All England Club. Sin detenerse, concretó una victoria en un duelo en el que levantó dos bolas de partido en la Cancha Central, para instalarse en la cuarta ronda, erigiéndose como la sensación del certamen.



“Habrían quinceañeras, como yo, que no hubieran sabido qué hacer en Wimbledon", declaró la hermana menor de Williams, Serena. "Y también hay una quinceañera, como Coco, que sabe lo que debe hacer”.



Gauff se expresó con mesura al evaluar sus precoces logros.



“No voy a aflojar por este éxito reciente. Creo que seguiré enfocada, porque es muy fácil caer en la trampa de decir: ‘bueno, ya hice eso a los 15, entonces me lo puedo tomar suave”, dijo Gauff sobre seguir creciendo tras Wimbledon.



Esa es una buena actitud para encarar los siguientes compromisos, como lo resaltó alguien que sabe de ganar títulos siendo adolescente.



“Son ingredientes excelentes para ser una futura campeona”, comentó Tracy Austin, quien obtuvo el primer de dos títulos del US Open a los 16 años.



Hay cierta incertidumbre sobre el futuro del tenis femenino estadounidense cuando las hermanas Williams se despidan con una colección que por ahora es de 30 títulos de Grand Slam en sencillos. Pero el porvenir promete: Gauff es una varias jovencitas estadounidenses que se han hecho sentir en los últimos meses.



Amanda Anisimova, quien se perderá el US Open tras el reciente fallecimiento de su padre, alcanzó las semifinales del Abierto de Francia en junio, teniendo 17 años. Sofia Kenin, de 20 años, eliminó a Serena Williams en París y viene de conseguir victorias en pistas durante ante Ash Barty y Naomi Osaka, las últimas número uno del ranking.



Caty McNally, de 17 años, hizo dupla con Gauff para llevarse el título de dobles del Abierto de Washington a inicios de mes, pero también se instaló en las semifinales del cuadro de invididuales en la capital y se presenta en Flushing Meadows con un wildcard.



También cuentan con un trío de varones con 21 años que han evidenciado progreso esta temporada: Reilly Opelka, Frances Tiafoe y Taylor Fritz.



Pero las chicas son las que captan la mayor atención, y McNally no cree que la reciente alza sea obra de la casualidad.



“Cuando a alguien le va bien, es algo que motiva a los demás”, dijo. “Les muestra que pueden alcanzar el mismo sitio y hacer lo mismo”.