Usain Bolt 'vuela' sobre un auto en el Hermanos Rodríguez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, desafió al monoplaza GENBETA de la Fórmula E en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El ocho veces medallista olímpico llegó a la línea de salida, se colocó el casco, subió al bólido y, una vez que encontró la mejor posición de los frenos que se adecuará a su estatura de 195 centímetros, pisó el acelerador.

Bolt recorrió los primeros 100 metros en 4.36 segundos, superando su propio récord en la pista de atletismo, pues esa misma longitud la completó con crono de 9.58 segundos.

"Es como un cohete sobre ruedas. Tener la oportunidad de conducir fue una experiencia alucinante. El poder desde el principio fue una gran sorpresa y la adrenalina que obtuve está en un nivel diferente, fácilmente", dijo el velocista.

"Conducir el GENBETA no se parece a nada que haya experimentado antes. Me dijeron que tan pronto como conduces, no quieres parar ni salir y tenían razón. Lo haría todos los días si pudiera. Si tengo más tiempo, definitivamente iré más rápido".

El originario de Jamaica fue asesorado por el actual campeón Jake Dennis, de Andretti, y el ex piloto de Fórmula Uno, David Coulthard.

"Para mí fue una experiencia alucinante", puntualizó Bolt.