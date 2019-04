Usan al VAR de pretexto, afirma Brizio

Ciudad de México.- Técnicos, jugadores y hasta directivos han expresado quejas por la implementación del videoarbitraje en el balompié mexicano, situación que en varias ocasiones ha tenido mayor relevancia que lo acontecido en el terreno de juego.

El titular de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, no es ajeno a ello. Dejó ver que los protagonistas de la cancha han tomado el VAR más como una justificación por sus resultados, que como una herramienta para mejorar el balompié.

“El tema arbitral ha sido históricamente un buen pretexto, entonces el VAR va a ser también un pretexto. Hoy es el tema de moda hablar del VAR, a veces con razón, a veces también con desconocimiento”, mencionó en entrevista para Adrenalina.

Luego de 14 jornadas con el uso de la tecnología, el balance es positivo a decir de Brizio, sin embargo, ve lejano el cese de la polémica.

"No vivimos en un mundo ideal para decir que no nos equivocamos, hay jugadas en las que de pronto puede haber un error, eso lo reconocemos abiertamente, la dureza de la crítica no es un tema que nos espante.

Hay números que respaldan el hecho de que vamos bien en México. Esta temporada se han hecho 53 revisiones en el torneo, de las cuales 37 fueron rectificaciones, si no hubiera VAR o no se aplicara bien el VAR 37 situaciones de juego, errores arbitrales se hubieran quedado así, si funciona la herramienta”, señaló.

Estando aún en un proceso de adaptación, los desaciertos seguirán ocurriendo, pero ello no limita a los clubes a interponer una queja de inconformidad.

“Los equipos tienen los cauces institucionales para hacer sus protestas cuando las consideran pertinentes y son atendidas de inmediato”, mencionó.

Sobre el caso puntual de Juan Rangel, quien supuestamente formaba parte del Club Tijuana cuando fungió como parte del equipo del VAR en el partido entre Xolos y América, dijo:

"Lo primero que hacemos es investigar a la gente que invitamos al VAR, la solvencia moral tanto de él, como del árbitro. Pero al final se investigó que trabaja para la Federación, trabaja dando clases en la Escuela Nacional de Arbitraje, vive en Ensenada y no tiene nada que ver con el club, no le paga el club. Estas aclaraciones las tenemos que hacer en un momento dado para salir a dar la cara”.

Ya se trabaja en formar los cuerpos arbitrales que estarán en la Liguilla.

“La pre concentración de la Copa Oro se lleva a tres tripletas mexicanas, Marco Antonio Ortiz, César Arturo Ramos Palazuelos y Fernando Guerrero. Nos dejan una semana en las últimas fechas y tenemos que prever porque no hay arbitraje que aguante un guamazo de ese tamaño, pero el trabajo que se ha hecho nos permite suplir sus ausencias” concluyó.