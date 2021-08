Va Alexa Moreno por la medalla en salto de caballo

Associated Press

Alexa Moreno competirá en su primera Final de salto de caballo en unos Juegos Olímpicos.

Y la medallista mundial enfrentará esta nohe a partir de las 2:52 a.m. a la medallista de plata del All Around individual, Rebeca Andrade, que se perfila como una de las gimnastas favoritas, tras la incertidumbre de la presencia de Simone Biles en las finales por aparatos.

La mexicana terminó en la séptima posición en la clasificación, Biles conquistó el lugar de privilegio seguida por su compatriota Jade Carey, mientras que Andrade ocupó el tercer sitio, previo a adjudicarse la plata en el concurso individual.

La originaria de Mexicali, Baja California, ha mejorado mucho la velocidad en su carrera, ha aumentado el potencial en la entrada, le falta mejorar algunas cosas técnicas para tener un aterrizaje plantado y suba su nota de calificación, como se vio en su primer salto en la clasificación, donde tuvo que corregir el aterrizaje.

Después de la Final, la gimnasta tricolor culminará su participación en Juegos Olímpicos Tokio 2020 y celebrará su cumpleaños número 27 el día 8 de agosto, mismo día que se clausura la justa nipona.