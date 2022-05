Va Carolina Fernández a mundial de boxeo

Aunque nacida en Sonora, la peleadora Gloria Carolina Fernández porta con orgullo los colores de Chihuahua, y ahora portará los de México en un Campeonato Mundial.

Fernández, de 23 años, fue convocada por la Federación Mexicana de Boxeo para el próximo Campeonato Mundial, que se realizará en Estambul, Turquía, del 8 al 20 de mayo.

Carolina, ya concentrada en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, no ocultó su emoción por ir a tal evento.

“Es algo muy importante para mí. Me gané mi lugar en el pasado Campeonato Continental, que fue en Ecuador, y ahora me toca ir a este mundial, estoy muy emocionada y daré lo mejor de mí”, dijo.

Fernández estudia Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y es pupila del entrenador cubano Eduardo Moreira, por lo que es chihuahuense por adopción.

“Me siento orgullosa de ser sonorense, siempre lo he estado, pero también tengo mucho agradecimiento con Chihuahua, represento sus colores con mucho orgullo y con muchas ganas. Ahí (en Chihuahua) he estado en la universidad, he crecido como deportista”, indicó.

Carolina inició en el boxeo hace 10 años, y no ha dejado de crecer hasta ahora.

“En ese entonces probé varios deportes y ninguno me llenaba, yo siempre he sido algo hperactiva, pero entonces probé el box y fue el primer deporte que me llenó de verdad, y pues desde entonces”, platicó.

Como cualquier deportista, el máximo sueño de Carolina es participar en unos Juegos Olímpicos, pero en este momento está totalmente enfocada en este mundial.

“En cierto modo, el mundial es más difícil que los Juegos Olímpicos, hay más participantes, son más peleas, porque en los Juegos Olímpicos lo más que tienes son cinco peleas, a veces cuatro. Aquí son seis, hay que vencer a más contrincantes. Sí me estoy preparando para París, pero este mundial se me hace igual de importante”, finalizó.