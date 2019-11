Va Cruz Azul en busca del milagro

Ciudad de México.- Cruz Azul todavía tiene prendida una vela de esperanza en este Apertura 2019, pero deberá apagarle la fiesta al líder Santos.

La Máquina sigue con posibilidades de Liguilla aunque para ello deberá vencer al club de Torreón y al Atlético de San Luis, además de esperar varios resultados.

Sólo que los celestes batallan en el Estadio Corona, en donde no consiguen un triunfo desde hace cuatro años, y desde entonces suman dos empates y una derrota.

No sólo eso, los Guerreros querrán cerrar invictos como locales en este torneo, pues suman 7 victorias y sólo una igualada.

Además, Santos quiere un triunfo para celebrar por todo lo alto los 10 años de su casa, en el que han denominado justamente el partido de aniversario, a un día de la fecha en que todo arrancó.

"Queremos ganar y debemos seguir disputando los encuentros como lo hemos hecho hasta ahora, también tenemos que defender con uñas y dientes la posición de privilegio en la que estamos", explicó Guillermo Almada, técnico del club lagunero.

"Porque nadie nos regaló absolutamente nada, no tenemos por qué jugar de distinta manera. Cruz Azul tiene una plantilla muy rica de futbolistas, y es un equipo con un gran poderío, conocemos su forma de trabajo, de la forma en que paran sus jugadores".

Los Guerreros son líderes con 33 puntos, mientras que La Máquina lleva 20 unidades, y llega de la mano de Robert Dante Siboldi, quien le diera el último campeonato al club, en el Clausura 2018.

Santos también buscará apoyar a su goleador Julio Furch, quien es sublíder de goleo con nueve anotaciones.