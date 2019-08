Va Gio a romperla en el América

Ciudad de México.- Giovani dos Santos la romperá en el América.

El que mete las manos al fuego por él es Jonathan dos Santos, quien considera que es cuestión de tiempo para que Gio conquiste a todos aquellos que lo criticaron.

Jona está seguro de que existen todas las condiciones para que su hermano brille en su primera experiencia en el futbol mexicano, en la Liga BBVA en la que ya presume un gol y una asistencia.

"No tengo ninguna duda, aparte está en las mejores manos, con un entrenador (Miguel Herrera) que lo conoce a la perfección, la gente del staff, creo que no le ha podido venir mejor este momento de que venga al América, a pesar de que es un club en el que va a tener mucha presión, eso lo sabe, creo que se fue en el mejor momento", mencionó el jugador del Galaxy.

Hace cinco años, el "Piojo" dudaba de llevar a Giovani al Mundial de Brasil, pero optó por confiar en él y por poco le retribuye con el gol del pase al quinto partido, de no ser por Arjen Robben.

Jonathan reveló que Gio ha tenido meses complicados, muy lejanos a la vida de cuento de hadas de varios futbolistas.

"El hecho de que haya vuelto a México, a un grandísimo club como lo es el América, creo que van a cambiar esa perspectiva de Giovani", mencionó Jonathan.

"Había gente que lo criticaba sin razón, no sé por qué, pero creo que poco a poco irá ganándose a la gente, creo que lo está haciendo, y sé que la va a romper, es un jugadorazo, humilde, que al final ha sufrido mucho, mucha gente no sabe todo lo que ha sufrido, se piensa que ha estado viviendo la vida todo este tiempo, pero no, ha estado sufriendo con lesiones.

Merecía esto, volver a un club como el América, el mejor equipo de México, el equipo de sus sueños".