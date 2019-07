Va Paola Espinosa a Panamericanos de Lima por plaza individual

Cd. de México .-La próxima meta de la clavadista Paola Espinosa es conseguir la plaza olímpica para México en el trampolín 3 metros individual dentro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Luego de convertirse en la máxima ganadora de medallas mundiales para México en su disciplina, con cuatro en su palmarés, y lograr la plaza olímpica en trampolín 3 metros sincronizados, la doble medallista olímpica confía en las oportunidades que aún tiene para el boleto individual.

Esta vez se dieron las cosas al revés y ahora quiero enfocarme en la parte individual para conseguir esa plaza para mi País y ojalá se pueda dar en estos Juegos Panamericanos y si no es así todavía tenemos otras oportunidades el próximo año.

"Todo esto es a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, del trabajo que he llevado con Iván Bautista así que me siento muy contenta, es un gran esfuerzo el que estamos haciendo con mi equipo de trabajo, con mi nutrióloga, mi psicóloga y estoy muy motivada", dijo Espinosa en el AICM.





La doble medallista olímpica reconoció que le gustaría seguir compitiendo con Melany Hernández en el trampolín 3 metros sincronizados tras el bronce mundial que se agenciaron.

"Demostramos que somos competitivas con esta medalla, Melany es una gran niña, nos acoplamos muy bien al momento de competir, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando fuerte", afirmó.

Iván Bautista, entrenador de Espinosa, resaltó el trabajo que se hicieron en las pruebas sincronizadas, donde se consiguieron en ambas ramas las plazas olímpicas en trampolín, más la individual varonil, pero señaló que la actuación de Iván García y Kevin Berlín quedó en deuda tras terminar en el séptimo lugar en la final de 10 metros sincronizados.

"Está en deuda lo de Iván y lo de Kevin, ambicionamos con una medalla, pero así son las cosas, afortunadamente las plazas en trampolín sincronizados están. Vamos con toda la actitud de ganar medallas y las plazas olímpicas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019", apuntó.





Fuente: www.elimparcial.com