Va por el oro… y lo trae de EU

Cortesía / La adolescente posa orgullosa al final del torneo

Ciudad Juárez.- La juarense Mía Fernanda Guzmán García ganó medalla de oro en el XXXIII Festival Panamericano de Ajedrez Juvenil Chicago 2023, en el que participaron los mejores exponentes de 21 países en todas las categorías.

La ajedrecista tuvo una preparación tanto física como mental durante una semana con su entrenador Ángel Escareño, en una concentración con la Selección Mexicana en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, organizado por la Federación Mexicana de la especialidad.

“Me siento muy contenta con este resultado ya que no me lo esperaba, agradezco a todos los que me han apoyado”, señaló Mía Guzmán.

De acuerdo con información emitida por el Municipio, Mía Fernanda obtuvo la categoría Sub-10, Estados Unidos obtuvo primer lugar por equipos y México la segunda posición.

Ángel Escareño, presidente de la Liga Municipal de Ajedrez en Ciudad Juárez y entrenador de Mía, manifestó su alegría por los resultados sobresalientes de la ajedrecista juarense, quien logró la victoria en una categoría muy disputada con los Estados Unidos, que se definió en la última ronda.

La ajedrecista juarense acudió previo al festival a varios campeonatos, como el Nacional de Cadereyta donde logró también la medalla de oro y su clasificación para los Panamericanos 2024.

“Mía Guzmán figuraba en la segunda posición durante todo el certamen y en la última ronda se tuvieron los resultados y obtuvo la medalla de oro”, expresó.

Dijo que continuará trabajando para que se sigan dando los resultados, ya que está convencido de que van por el camino correcto, así como también agradeció a las autoridades por apoyar al talento juarense.

Los próximos compromisos de la destacada ajedrecista, considerados de mayor dificultad, son el Campeonato Mundial Sub-20 en la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 20 de septiembre al 2 de octubre y el Mundial de Cadetes en Egipto, a realizarse del 14 al 27 de octubre próximo, por lo que ahora estará enfocada en su máxima preparación de cara a estas competencias.

