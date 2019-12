Va por más

Chihuahua.- La “princesa” quiere más. La boxeadora Yazmín Ontiveros dice que no se conforma con el bronce obtenido en el pasado nacional de primera fuerza y ahora, buscará colgarse una medalla en su debut el próximo año en el proceso estudiantil de Universiada.

“Fue una gran experiencia la adquirida en mi primer nacional, un nivel muy duro donde están los mejores pero además no cualquiera logra traerse una presea, esto me motiva y me sirve para no confiarme y bajar la guardia”, dijo la estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que integra el equipo de box que se trajó una plata y dos bronces de Mazatlán, Sin.

“Mi preparación ya a partir de está semana está enfocado al cien para el proceso regional clasificatorio en el mes de marzo para la universiada nacional a celebrarse entre los meses de abril y mayo en León, Guanajuato, donde quiero ir para buscar el campeonato estudiantil”, aseguró la pugilista de 18 años.

Ontiveros Macías pertenece a una dinastía de guerreras peleadoras tanto en el boxeo como en el kick boxing y artes marciales mixtas con su hermana mayor Yared y hermana menor Karla y a fines del mes de octubre tras una intensa preparación de cuatro meses con los profesores conquistó en Parral y Valle de Allende, el campeonato estatal en su división de hasta 51 kilogramos de peso.

“Mi energía arriba del cuadrilátero me ha ayudado como punto fuerte en ganar las peleas y mis entrenadores Morera y Dagoberto y yo nos estamos enfocando a la técnica del golpeo, aumentando en gran medida mi capacidad aún y cuando hay mucho sacrificio de por medio con dobles sesiones de cinco horas diarias de lunes a sábado”, concluyó.