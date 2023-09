¡Va por México!

Chihuahua, Chih.- El chihuahuense Fernando Padilla se declaró listo para enfrentarse este sábado a Kyle Nelson, en UFC Fight Night: Grasso vs Shevchenko 2, función que se realizará en Las Vegas, Nevada.

Padilla confía en la victoria sobre Nelson, aunque sabe que será un combate complicado.

“Es casi irreal porque estamos haciendo historia. Ha sido un gran 2023 y se ve con esta oportunidad. Significa mucho que UFC me dé esta oportunidad. Yo les dije ‘no se van a arrepentir, y sin importar lo que pase, soy un peleador explosivo, y me gusta dar espectáculo’. No va a ser fácil vencerme, he evolucionado y eso se va a hacer notar”, dijo.

El oriundo de Chihuahua recordó la motivación que existe tras los triunfos de Brandon Moreno y Yaír Rodríguez en UFC.

“Yo creo que son las mejores motivaciones porque demostraron que sí se puede, pusieron el listón muy alto y ahora yo quiero demostrar lo mismo, que en Chihuahua hay talento y grandes peleadores”, indicó.

Por otra parte, Fernando Padilla evaluó su próxima pelea ante el canadiense Kyle Nelson, el cual ya cuenta con más peleas dentro del circuito.

“(Su experiencia) La contrarresto con mi experiencia. Me pasó en la pelea anterior, y terminé con el triunfo. Kyle viene de una pelea buena ante un prospecto, pero va a ser diferente, yo ya demostré que el escenario no pesa y voy a dar todo de mí. No me gusta mucho hablar, pero, yo entrené para ganar”, dijo.

También evaluó los cambios que ejercerán sobre la última reyerta, en donde finalizó con un nocaut en el primer round.

“No hay mucho que estudiar, fue una pelea rápida porque capitalicé mis ataques, pero quiero demostrar que ese Fernando va a estar siempre en la jaula. Pero si puedo terminar cada pelea en un round, así sea yo no voy a jugar en la jaula, yo me voy a morir en la raya o mato al otro”, indicó.