Va Tatiana Calderón a máxima velocidad

CDMX.- Pisar el acelerador de un kart durante cinco minutos le cambió la vida a la piloto colombiana Tatiana Calderón.

Cuando tenía 9 años, su hermana Paula la llevó a una pista de go karts que se encontraba en Bogotá, y en ese momento se olvidó del futbol, equitación y golf, los deportes que practicaba, para enfocarse en el deporte motor.

"Recuerdo que alquilamos un kart por cinco minutos y simplemente sentí una conexión con la velocidad y la adrenalina. Después del colegio siempre íbamos a correr y llegamos a participar en las carreras nocturnas", relató la conductora.

Renunciar a la escuela por alcanzar sus sueños fue difícil, ya que tenía que demostrarle a sus papás que no estaba equivocada.

El viaje comenzó con el título del Campeonato Stars of Karting en 2008 en Colombia y dos años después se fue a Estados Unidos a probar suerte en la Indy Pro 2000, antesala de la IndyCar.

Su paso por la Eurofórmula Open, la Fórmula Renault 2.0 Alpes, la Fórmula 3 Británica y la Española y la GP3 Series la acercaron a Sauber-Alfa Romeo, equipo de la Fórmula Uno.

En 2018 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en pilotar un monoplaza de la Máxima Categoría y asumió el rol de corredora de desarrollo y pruebas.

"Fue algo increíble, la verdad. Es de mis mejores recuerdos y momentos en mi carrera y porque desde los 9 años soñaba con llegar a la Fórmula Uno, con manejar uno de esos carros, con ser parte de un equipo, de ser esa mujer que está detrás manejando un carro de Fórmula Uno porque ha habido muy pocas mujeres y ojalá que esto empiece a cambiar porque es un sueño hecho realidad.

"Es muchísimo trabajo de mi familia, de la gente que ha sacrificado mucho para que yo tuviera esa oportunidad y la verdad es que ese día esa primera prueba salió perfecta, me sentí súper cómoda y eso también te motiva a seguir empujando porque sabes que está cerquita (la meta) y cada vez es más difícil", recordó la colombiana.

Gracias a su talento, Tata ha participado en la Super Fórmula Japonesa, la European Le Mans Series, en la IndyCar, el Campeonato Mundial de Resistencia y la Fórmula 2.

'Mujer apoya a mujer

Tata Calderón quedó fuera de la IndyCar en 2022 por la falta de ingresos económicos de ROKít, patrocinador oficial AJ Foyt, equipo al que pertenecía.

La colombiana empezó a buscar patrocinios para asegurar un asiento en otra categoría y cuando estuvo a punto de darse por vencida, apareció su compatriota, la cantante Karol G y su equipo de trabajo.

Bajo el lema de "Bichota", Tatiana regresó a las pistas de la Fórmula 2 con el Team Charouz Racing System.

"Si algo me enseñó el 2022 es que nunca digas nunca, nunca hay que rendirse ni bajar los brazos porque en el momento en el que menos te lo esperas aparece un ángel y se alinean los planetas.

"Después de haber competido siete carreras en la IndyCar se cayó el patrocinador principal, me quedé sin asiento y llegó a salvarme esta gran cantante mujer colombiana, de verdad que Karol G es un ángel y su hermana, que además es su mánager y todo el grupo de mujeres que trabajan con ella y que me dieron la oportunidad de volver a las pistas y de hacerlo en la Fórmula 2. Estoy muy agradecida del apoyo que me dio y de ese mensaje de "mujer apoya a mujer" y dar esa visibilidad para que los patrocinadores empiecen a apoyar más a la mujer", comentó Calderón.

Para este 2023, la corredora repite la historia, ya que en los primeros meses del año no participará en ningún campeonato por falta de sponsors, ya que se necesita de poco más de un millón y medio de euros para mantener su lugar en la parrilla.

CONÓCELA

Tatiana Calderón Noguera

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia

Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 1993

Forma parte de Escudería Telmex

Única mujer latina que ha probado un monoplaza de F1

Ha competido en IndyCar, European Le Mans Series, Campeonato Mundial de Resistencia, Fórmula 2, 3 y Super Fórmula Japonesa